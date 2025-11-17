Bal Dök Yala! Japonların Evi Nasıl Her Zaman Bu Kadar Temiz Kalıyor?

Sadeleşmek, 'her şeyi atmak' demek değil; İşlevi biten, kullanılmayan yüklerden kurtulmaktır. Özellikle eski kıyafetler, biriken ıvır zıvırlar ve 'bir gün lazım olur' diye tutulan eşyalar evi siz farkında olmadan doldurur.Yılda en az bir kez kullanılmayan kıyafetleri ayıklayın.

Mutfakta birden fazla olan gereçleri eleyin.

Onarım bekleyen ve elinizin gitmediği eşyalar hakkında ne yapacağınıza net bir karar verin.

Gereksiz eşya azaldığında, toz tutan yüzey ve kaldırılacak şey otomatik olarak azalır. Temizlik yükünüz, daha fazlalıklarınızı elden çıkarırken hafiflemiş olur. Evinizde bu düzeni sağlamanız, sadece gözlerinize iyi gelmez, aynı anda da zihninizi hafifletir.