Psikologlar Resmen Açıkladı: Meğer Dağınıklığa Tahammülsüzlüğün Gerçek Nedeni Buymuş

Düzen, dağınıklığa tahammülü olmayan bireyler için hem fiziksel hem de duygusal bir koruma alanı yaratıyor. Mükemmeliyetçilik, yüksek sorumluluk duygusu ve anksiyete hassasiyeti, bu davranışın temel dayanakları arasında yer alıyor.

Bilimsel araştırmalar, düzenin beynimiz ve ruh sağlığımız üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Princeton Üniversitesi'nde yapılan nörobilim çalışmaları, dağınık alanların beynin dikkat sistemini yorduğunu ve görsel karmaşa yaratarak stres hormonu kortizol seviyesini artırdığını gösteriyor.