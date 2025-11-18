MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Gerekirse Yanıma Üç Arkadaşımı Alırım, İmralı’ya Ben Giderim”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak “Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim' dedi.
Bahçeli ayrıca TRT’ye de seslenerek İBB soruşturması başta olmak üzere bazı davaların canlı yayınlanması gerektiğini savundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki İmralı ziyaretine ilişkin ifadeleri sorulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:
