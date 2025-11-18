onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Gerekirse Yanıma Üç Arkadaşımı Alırım, İmralı’ya Ben Giderim”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Gerekirse Yanıma Üç Arkadaşımı Alırım, İmralı’ya Ben Giderim”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2025 - 11:13 Son Güncelleme: 18.11.2025 - 11:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak “Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim' dedi.

Bahçeli ayrıca TRT’ye de seslenerek İBB soruşturması başta olmak üzere bazı davaların canlı yayınlanması gerektiğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gerekirse İmralı'ya gideceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki İmralı ziyaretine ilişkin ifadeleri sorulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki İmralı ziyaretine ilişkin ifadeleri sorulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

'Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz hem fikiriz ve büyük bir beklenti içindeyiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi ve büyük bir kapı araladı. Ve çağrı sonrasında terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapıla açıklamalar ve fesih kararı, silahları bırakmasıyla birlikte önemli bir sürece geldi ülkemiz. Tabi bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında Meclis'imizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti.

Büyük bir konsensus var Meclis'imizde. TBMM'de temsil edilen partilerimizin tamamına yakını görüşlerini ifade ediyor. Sayın Bahçeli'nin buügn ifade ettiği ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
17
9
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın