İnternet Neden Çöktü? Dünyanın Birçok Bölgesinde İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamadı

Türkiye’de ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde internet erişiminde sorunlar yaşandı. Alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli Cloudflara'da yaşanan sıkıntı X (Twitter), YouTube, ChatGPT gibi sitelere girilmedi. Cloudlfare ile ilgili sorunlar hala devam ettiği için bazı siteler düzelirken bazılarına hala giriş yapılamıyor.