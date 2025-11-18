onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İnternet Neden Çöktü? Dünyanın Birçok Bölgesinde İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamadı

İnternet Neden Çöktü? Dünyanın Birçok Bölgesinde İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 17:38

Türkiye’de ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde internet erişiminde sorunlar yaşandı. Alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli Cloudflara'da yaşanan sıkıntı X (Twitter), YouTube, ChatGPT gibi sitelere girilmedi. Cloudlfare ile ilgili sorunlar hala devam ettiği için bazı siteler düzelirken bazılarına hala giriş yapılamıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca internet kullanıcısı, öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına ve çeşitli web sitelerine erişim sıkıntısı yaşadı.

Milyonlarca internet kullanıcısı, öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına ve çeşitli web sitelerine erişim sıkıntısı yaşadı.

Erişim sorununun, saldırılara karşı koruma hizmeti veren ABD merkezli Cloudflare’den kaynaklandığı ortaya çıktı. Özellikle Twitter (X) ve YouTube gibi yoğun kullanılan platformlara girişte kesintilere neden oldu. 

Kullanıcılar, Türkiye’de X platformuna erişimde sıkıntı yaşanmaya devam ediyor.

Kullanıcılar, erişim sorunu yaşanan sitelere girmeye çalışırken Cloudflare kaynaklı hata mesajlarıyla karşılaştı. 

Sorun yaşayan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Hollanda, ABD, Sri Lanka, Nepal, Uruguay ve Brezilya’nın da yer aldığı kaydedildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın