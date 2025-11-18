İnternet Neden Çöktü? Dünyanın Birçok Bölgesinde İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamadı
Türkiye’de ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde internet erişiminde sorunlar yaşandı. Alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli Cloudflara'da yaşanan sıkıntı X (Twitter), YouTube, ChatGPT gibi sitelere girilmedi. Cloudlfare ile ilgili sorunlar hala devam ettiği için bazı siteler düzelirken bazılarına hala giriş yapılamıyor.
Milyonlarca internet kullanıcısı, öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına ve çeşitli web sitelerine erişim sıkıntısı yaşadı.
