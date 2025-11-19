Peri Masalı Gerçek Oldu: Sadece 155 Bin Nüfuslu Curaçao Dünya Kapası Biletini Aldı
Karayipler’deki ada ülkesi Curaçao, Jamika deplasmanından 0-0 berabere kalarak grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazandı. Sadece 155 bin nüfusu bulunan Curaçao, Dünya Kupası’nda mücadele edecek en küçük ülkelerden biri olarak tarihe geçti. Curaçao’nun teknik direktörülüğü daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Hollandalı Dick Advocaat yapıyor.
Curaçao, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Jamaika deplasmanına konuk oldu.
