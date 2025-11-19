onedio
Peri Masalı Gerçek Oldu: Sadece 155 Bin Nüfuslu Curaçao Dünya Kapası Biletini Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 07:31

Karayipler’deki ada ülkesi Curaçao, Jamika deplasmanından 0-0 berabere kalarak grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazandı. Sadece 155 bin nüfusu bulunan Curaçao, Dünya Kupası’nda mücadele edecek en küçük ülkelerden biri olarak tarihe geçti. Curaçao’nun teknik direktörülüğü daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Hollandalı Dick Advocaat yapıyor.

Curaçao, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Jamaika deplasmanına konuk oldu.

Takımın teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat ailesel bir problem nedeniyle maçta takımın başında olmazken, Curaçao karşılaşmayı 0-0 tamamlamayı başardı.

Bu skorla grubu lider olarak bitiren Karayipler ülkesi, 2026’da ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazandı. 

Curaçao’da Konyasporlu Bazoer ve Bandırmasporlu Leandro Bacuna da forma giyiyor.

