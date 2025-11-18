onedio
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası İçin Play-Off Oynayacak: Türkiye’nin Rakipleri Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 01:07

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu 2. tamamlayan A Milli Takımımız kalan son 4 bilet için oynanacak play-off mücadelesinde yer alacak. Türkiye, play-off’ta İtalya, Danimarka, Polonya ve Ukrayna ile birlikte 1. torbada yer alacak. Milli Takımımızın play-off yarı finalindeki rakipleri 4. torbadaki Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda olacak.

Son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye play-off’larda yer alacak.

A Milli Futbol Takımımız 1. torbada yer alacak ve 4. torbada yer alan Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda’dan biri eşleşecek. Kura çekimi 20 Kasım’da yapılacak.

Milli Takım, bu turu geçmesi halinde ise 2. ve 3. torba takımlarının eşleşmesinden gelecek takımla final oynayacak. 

Play-off yarı finalleri 26 Mart 2026'da, finaller ise beş gün sonra 31 Mart’ta oynanacak.

Play-off formatı nasıl olacak?

Toplam 16 takım, FIFA sıralaması ve Uluslar Ligi sonuçlarına göre dört torbaya ayrılacak. Grup ikincileri ilk üç torbada, Uluslar Ligi grup birincileri ise dördüncü torbada yer alacak.

Yarı finallerde birinci torba takımları dördüncü torbadaki rakipleriyle, ikinci ve üçüncü torba ekipleri ise birbirleriyle karşılaşacak. Birinci ve ikinci torbalar seri başı olurken, diğer takımlar yarı finallerde deplasmanda oynayacak. Ev sahipleri önceden belirlenirken, kura final maçlarının oynanacağı stadı da tayin edecek.

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü Zürih'teki FIFA merkezinde yapılacak. Kura, Mart ayında oynanacak sekiz yarı final eşleşmesini belirleyecek.

Play-off’ta oluşan torbalar şu şekilde;

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna, Polonya

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

