A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası İçin Play-Off Oynayacak: Türkiye’nin Rakipleri Belli Oldu
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu 2. tamamlayan A Milli Takımımız kalan son 4 bilet için oynanacak play-off mücadelesinde yer alacak. Türkiye, play-off’ta İtalya, Danimarka, Polonya ve Ukrayna ile birlikte 1. torbada yer alacak. Milli Takımımızın play-off yarı finalindeki rakipleri 4. torbadaki Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda olacak.
Son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye play-off’larda yer alacak.
Play-off formatı nasıl olacak?
Play-off’ta oluşan torbalar şu şekilde;
