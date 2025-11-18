A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası İçin Play-Off Oynayacak: Türkiye’nin Rakipleri Belli Oldu

Toplam 16 takım, FIFA sıralaması ve Uluslar Ligi sonuçlarına göre dört torbaya ayrılacak. Grup ikincileri ilk üç torbada, Uluslar Ligi grup birincileri ise dördüncü torbada yer alacak.

Yarı finallerde birinci torba takımları dördüncü torbadaki rakipleriyle, ikinci ve üçüncü torba ekipleri ise birbirleriyle karşılaşacak. Birinci ve ikinci torbalar seri başı olurken, diğer takımlar yarı finallerde deplasmanda oynayacak. Ev sahipleri önceden belirlenirken, kura final maçlarının oynanacağı stadı da tayin edecek.

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü Zürih'teki FIFA merkezinde yapılacak. Kura, Mart ayında oynanacak sekiz yarı final eşleşmesini belirleyecek.