Osimhen İstanbul’a Gelir Gelmez Taraftara Müjdeyi Verdi: "Ciddi Bir Şey Yok"
Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçta sakatlanarak ikinci yarıda forma giymemişti. Osimhen bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelirken, sakatlığı ile ilgili “Çok ciddi bir şey yok” açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Attığı gollerle hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı sırtlayan Osimhen milli maçlar sonrasında Türkiye’ye geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın