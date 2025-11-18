onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Osimhen İstanbul’a Gelir Gelmez Taraftara Müjdeyi Verdi: "Ciddi Bir Şey Yok"

Osimhen İstanbul’a Gelir Gelmez Taraftara Müjdeyi Verdi: "Ciddi Bir Şey Yok"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 21:11

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçta sakatlanarak ikinci yarıda forma giymemişti. Osimhen bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelirken, sakatlığı ile ilgili “Çok ciddi bir şey yok” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Attığı gollerle hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı sırtlayan Osimhen milli maçlar sonrasında Türkiye’ye geldi.

Attığı gollerle hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı sırtlayan Osimhen milli maçlar sonrasında Türkiye’ye geldi.

Nijerya’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı ve penaltılarla Dünya Kupası’na katılma şansını kaybettiği maçta ikinci yarıya çıkmayan Osimhen’in sakatlandığı iddia ediliyordu.

Özellikle Galatasaraylı taraftarlar Osimhen’in önümüzdeki hafta içi oynanacak St. Gilloise ve 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceğini merak ediyordu.

Bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Osimhen, havaalanı çıkışında gazetecilerin sakatlığını sormasına, “Ciddi bir şey yok” diyerek cevap verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın