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Halit Yukay Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü İş İnsanı Halit Yukay Bulundu mu?

Halit Yukay Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü İş İnsanı Halit Yukay Bulundu mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 23:47

Yalova’dan Mikonos’a doğru yola çıkan Halit Yukay’dan günlerdir haber alınamıyor. “Graywolf” adlı teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Halit Yukay’ın iş hayatı ve özel yaşamı da merak konusu oldu. Peki Halit Yukay kimdir, kaç yaşındadır ve son durum ne?

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Halit Yukay Kimdir?

Halit Yukay Kimdir?

Halit Yukay, denizcilik alanında faaliyet gösteren Mazu Yachts firmasının sahibidir. Şirket, kişiye özel yat üretimi yapmaktadır. Yukay, daha önce verdiği röportajlarda yat üretiminin çocukluk hayali olduğunu ifade etmiştir. 2011 yılında kurulan Mazu Yachts, Türkiye merkezli bir firmadır ve tasarım ile teknik üretim odaklı çalışmaktadır. Firma, Türkiye’deki bazı tanınmış isimler tarafından tercih edilmiştir.

Halit Yukay Kaç Yaşında?

Halit Yukay Kaç Yaşında?

Halit Yukay, 1982 doğumludur ve 43 yaşındadır.

Halit Yukay Nereli?

Halit Yukay’ın nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Yalova merkezli bir şirketin sahibi olması ve İstanbul’da doğup büyüdüğünün belirtilmesi, yaşamının bu bölgelerde geçtiğini göstermektedir.

Halit Yukay Olayı Ne?

Halit Yukay Olayı Ne?

4 Ağustos 2025 sabahı, Halit Yukay “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açıldı. Gün içerisinde kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Ertesi gün 5 Ağustos’ta, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında Yukay’a ait tekne ikiye ayrılmış ve yarı batık halde bulundu. 

Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Teknenin neden parçalandığı henüz netlik kazanmadı. Teknik arıza, kaza veya dış etken ihtimalleri üzerinde duruluyor. Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili soruşturma sürerken, Halit Yukay’a dair henüz bir iz bulunamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Yukay’ın limandan tek başına ve sakin şekilde ayrıldığı görülüyor.

İş İnsanı Halit Yukay Bulundu mu?

İş İnsanı Halit Yukay Bulundu mu?

Halit Yukay'dan uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları yetkililere başvurdu. 5 Ağustos’ta, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında Yukay’a ait tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Teknenin neden bu hale geldiği henüz açıklanmadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar Halit Yukay’a ulaşılamadı. Olayla ilgili teknik inceleme ve arama çalışmaları devam etmektedir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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