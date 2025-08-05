Halit Yukay Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü İş İnsanı Halit Yukay Bulundu mu?

4 Ağustos 2025 sabahı, Halit Yukay “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açıldı. Gün içerisinde kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Ertesi gün 5 Ağustos’ta, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında Yukay’a ait tekne ikiye ayrılmış ve yarı batık halde bulundu.

Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Teknenin neden parçalandığı henüz netlik kazanmadı. Teknik arıza, kaza veya dış etken ihtimalleri üzerinde duruluyor. Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili soruşturma sürerken, Halit Yukay’a dair henüz bir iz bulunamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Yukay’ın limandan tek başına ve sakin şekilde ayrıldığı görülüyor.