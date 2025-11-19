onedio
Şark Görevi Nedir? Polislere 2. Şark Görevi Kalktı mı? 2026 Polis Atamasında 2. Şark Görevi Olacak mı?

19.11.2025 - 14:43

Polis teşkilatını yakından ilgilendiren 2. şark görevi hakkında yeni açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu karar, yıllardır tartışılan zorunlu görev sürecinde önemli değişiklikler içeriyor. 2026 genel atamasında ikinci şarkın uygulanıp uygulanmayacağı netleşmeye başladı. Aile düzeni, tayin döngüsü ve personel hakları açısından kritik olan bu karar polisler arasında büyük merak uyandırdı.

Şark Görevi Nedir?

Şark görevi, polis teşkilatında personelin belirli bölgelerde zorunlu hizmet vermesi anlamına geliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illeri kapsayan bu uygulama, yıllardır Emniyet Genel Müdürlüğü’nün personel dağılımını dengelemek için kullandığı yöntemlerden biri.

Bu bölgelerde görev yapan polisler hem zorlayıcı coğrafi koşullarla hem de yoğun iş yüküyle karşılaşabiliyor. Bu nedenle şark hizmeti teşkilat içinde 'zorunlu rotasyon' niteliği taşıyor. Ancak son yıllarda hem aile bütünlüğünü korumak hem de personel memnuniyetini artırmak için bu uygulamada değişiklik sinyalleri veriliyordu.

Polislere 2. Şark Görevi Kalktı mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile yapılan toplantıda konuya ilişkin net açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

'2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Döneminde, personelimize zorunlu 2. Şark tebligatı yapılmayacak.'

Açıklamanın tekrarlanmasıyla birlikte zorunlu ikinci şark görevinin kaldırıldığı resmen duyurulmuş oldu. Bu düzenleme, personelin aile yaşamı ve görev planlamasını doğrudan etkileyen önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

2026 Polis Atamasında İkinci Şark Görevi Olacak mı?

2026 genel atama döneminde zorunlu ikinci şark görevi uygulanmayacak. Bu karar doğrultusunda polisler, atama süreçlerinde ikinci kez Doğu veya Güneydoğu görevine gönderilmeyecek.

İçişleri Bakanı, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak eş durumu ve mazeret atamalarının yılda iki kez yapılmasının yanı sıra bu yıl her ay yapılabilir hale getirildiğini belirtti. Yeni düzenlemeler doğrultusunda polisler daha esnek bir atama sistemine dahil edilecek.

Görev Puanına Dayalı Yeni Atama Sistemi Nedir?

Görev puanına dayalı atama sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde tayinlerin daha objektif ve şeffaf bir şekilde yapılmasını amaçlayan yeni bir modeldir. Bu sistem, öğretmen ve sağlık çalışanlarında kullanılan puanlama mantığına benzer şekilde çalışır.

Atamalar bilgisayar destekli elektronik ortamda gerçekleştirilir. İçişleri Bakanı, sistemin 2025 yılında yürürlüğe girdiğini ve ilk kez genel atama döneminde uygulandığını açıkladı.

