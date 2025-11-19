Şark Görevi Nedir? Polislere 2. Şark Görevi Kalktı mı? 2026 Polis Atamasında 2. Şark Görevi Olacak mı?

Şark görevi, polis teşkilatında personelin belirli bölgelerde zorunlu hizmet vermesi anlamına geliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illeri kapsayan bu uygulama, yıllardır Emniyet Genel Müdürlüğü’nün personel dağılımını dengelemek için kullandığı yöntemlerden biri.

Bu bölgelerde görev yapan polisler hem zorlayıcı coğrafi koşullarla hem de yoğun iş yüküyle karşılaşabiliyor. Bu nedenle şark hizmeti teşkilat içinde 'zorunlu rotasyon' niteliği taşıyor. Ancak son yıllarda hem aile bütünlüğünü korumak hem de personel memnuniyetini artırmak için bu uygulamada değişiklik sinyalleri veriliyordu.