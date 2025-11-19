Şark Görevi Nedir? Polislere 2. Şark Görevi Kalktı mı? 2026 Polis Atamasında 2. Şark Görevi Olacak mı?
Polis teşkilatını yakından ilgilendiren 2. şark görevi hakkında yeni açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu karar, yıllardır tartışılan zorunlu görev sürecinde önemli değişiklikler içeriyor. 2026 genel atamasında ikinci şarkın uygulanıp uygulanmayacağı netleşmeye başladı. Aile düzeni, tayin döngüsü ve personel hakları açısından kritik olan bu karar polisler arasında büyük merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şark Görevi Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polislere 2. Şark Görevi Kalktı mı?
2026 Polis Atamasında İkinci Şark Görevi Olacak mı?
Görev Puanına Dayalı Yeni Atama Sistemi Nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın