İsrail Ateşkesi Bozarak Önce Lübnan'ı Ardından Gazze'yi Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
19.11.2025 - 19:57

İsrail saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Ateşkesi hiçe sayan İsrail ordusu, önce Lübnan’ı ardından Gazze’yi hedef aldı. Gazze’de düzenlenen hava saldırılarında ilk bilgilere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki sağlık ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğünü aktarıyor. Uluslararası kamuoyu ise artan gerilim karşısında derin bir endişe içinde.

İsrail, ateşkesi defalarca bozdu. Bugün de iki saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında, ilk bilgilere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler ve yaralılar, bölgede kapasitesinin çok üzerinde çalışmak zorunda kalan el-Ehli Baptist Hastanesi’ne taşındı.

Öte yandan İsrail, anlaşmaya rağmen Lübnan’a yönelik operasyonlarını da artırıyor. Ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki iki beldeyi hedef alabileceğini duyurduktan kısa süre sonra saldırılara başladı. Bölgedeki tansiyonun her geçen saat daha da yükseldiği belirtiliyor.

İsrail, "Hizbullah noktaları" diyerek iki gündür ağır saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldeleri başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef alacağını duyurdu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, “Hizbullah’a ait yapılar” olduğu iddia edilen noktalara hava saldırısı düzenleneceğini açıklayarak sivillere bölgeden uzaklaşma çağrısı yaptı. Gün içinde Aynata, Teyr Filsay, Deyr Kifa ve Şuhur’a da hava saldırıları düzenlendi. Lübnan makamları henüz can kaybı açıklamazken, dün akşam Ayn el-Hilva Mülteci Kampı’na yapılan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

herohe7189

