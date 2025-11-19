İsrail Ateşkesi Bozarak Önce Lübnan'ı Ardından Gazze'yi Vurdu
İsrail saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Ateşkesi hiçe sayan İsrail ordusu, önce Lübnan’ı ardından Gazze’yi hedef aldı. Gazze’de düzenlenen hava saldırılarında ilk bilgilere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki sağlık ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğünü aktarıyor. Uluslararası kamuoyu ise artan gerilim karşısında derin bir endişe içinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail, ateşkesi defalarca bozdu. Bugün de iki saldırı gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail, "Hizbullah noktaları" diyerek iki gündür ağır saldırılar gerçekleştiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence edilen 'çocuk işçi' hayatını kaybetti! Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde kalfa ve arkadaşı tara... Devamını Gör