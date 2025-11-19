İsrail Ateşkesi Bozarak Önce Lübnan'ı Ardından Gazze'yi Vurdu

İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında, ilk bilgilere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler ve yaralılar, bölgede kapasitesinin çok üzerinde çalışmak zorunda kalan el-Ehli Baptist Hastanesi’ne taşındı.

Öte yandan İsrail, anlaşmaya rağmen Lübnan’a yönelik operasyonlarını da artırıyor. Ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki iki beldeyi hedef alabileceğini duyurduktan kısa süre sonra saldırılara başladı. Bölgedeki tansiyonun her geçen saat daha da yükseldiği belirtiliyor.