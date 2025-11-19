onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
IBAN Adresine Para Göndermek İsteyenler İçin Yeni Zorunluluklar Geliyor

IBAN Adresine Para Göndermek İsteyenler İçin Yeni Zorunluluklar Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2025 - 22:53

Banka hesaplarına yönelik dolandırıcılık vakalarının artması üzerine, IBAN transferleri ve online ödemelerde yeni güvenlik önlemleri devreye alınıyor. Meclis’te görüşülecek 11. Yargı Paketi ile mobil bankacılıkta biyometrik ödeme sistemi getirilecek. Artık kullanıcılar, para transferi ve ödemelerde ses, parmak izi, yüz veya göz taraması gibi doğrulama adımlarından geçecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Biyometrik ödeme" geliyor.

"Biyometrik ödeme" geliyor.

Mobil ve internet bankacılığındaki artış, siber suçluların hedefini bu alana çevirmesine yol açarken, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının çoğalması yetkilileri harekete geçirdi.

Meclis’e sunulan ve Aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi ile banka hesaplarında “biyometrik ödeme” uygulamaları hayata geçirilecek.

Dolandırıcılığı önlemek için yeni yollar aranıyor.

Dolandırıcılığı önlemek için yeni yollar aranıyor.

Yeni Şafak’ın aktardığı bilgilere göre dolandırıcılığı önlemek için bankalar, kullanıcıların benzersiz fiziksel özelliklerini mobil ve internet bankacılığı süreçlerine entegre edecek.

Bu kapsamda, yüksek tutarlı ödemeler ya da para transferlerinde müşterilerden hesap sahibini doğrulamak için ses, parmak izi, yüz ya da göz taramasıyla onay vermeleri istenecek.

65 yaş üstü vatandaşlar için de yeni düzenleme var.

65 yaş üstü vatandaşlar için de yeni düzenleme var.

Ses tanıma sistemi, özellikle akıllı telefon kullanmayan ve ağırlıklı olarak 65 yaş üstü nüfusa avantaj sağlayacak; zira dolandırıcılar bu yaş grubunu hedef alıyor.

Buna ek olarak, bankalar tarafından verilen banka ve kredi kartları ile tüm müşteri kimliklerine, yüz ve parmak izi tanıma ile elektronik kimlik doğrulama özellikli özel çip takılması zorunlu olacak. Bu sayede ödeme işlemlerinin güvenliği artırılacak, suç ve dolandırıcılıkla mücadele güçlenecek, kişilerin mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Düzenlemenin 11. Yargı Paketi kapsamında yasalaşması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın