IBAN Adresine Para Göndermek İsteyenler İçin Yeni Zorunluluklar Geliyor

Ses tanıma sistemi, özellikle akıllı telefon kullanmayan ve ağırlıklı olarak 65 yaş üstü nüfusa avantaj sağlayacak; zira dolandırıcılar bu yaş grubunu hedef alıyor.

Buna ek olarak, bankalar tarafından verilen banka ve kredi kartları ile tüm müşteri kimliklerine, yüz ve parmak izi tanıma ile elektronik kimlik doğrulama özellikli özel çip takılması zorunlu olacak. Bu sayede ödeme işlemlerinin güvenliği artırılacak, suç ve dolandırıcılıkla mücadele güçlenecek, kişilerin mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Düzenlemenin 11. Yargı Paketi kapsamında yasalaşması bekleniyor.