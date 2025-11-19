IBAN Adresine Para Göndermek İsteyenler İçin Yeni Zorunluluklar Geliyor
Banka hesaplarına yönelik dolandırıcılık vakalarının artması üzerine, IBAN transferleri ve online ödemelerde yeni güvenlik önlemleri devreye alınıyor. Meclis’te görüşülecek 11. Yargı Paketi ile mobil bankacılıkta biyometrik ödeme sistemi getirilecek. Artık kullanıcılar, para transferi ve ödemelerde ses, parmak izi, yüz veya göz taraması gibi doğrulama adımlarından geçecek.
"Biyometrik ödeme" geliyor.
Dolandırıcılığı önlemek için yeni yollar aranıyor.
65 yaş üstü vatandaşlar için de yeni düzenleme var.
