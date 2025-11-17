onedio
İslam Memiş’ten “2026 Çok Sert Geçecek” Uyarısı: “Altınım Gümüşüm Var Diye Sevinmeyin”

İslam Memiş'ten "2026 Çok Sert Geçecek" Uyarısı: "Altınım Gümüşüm Var Diye Sevinmeyin"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.11.2025 - 14:00

Altın mı gümüş? 2026'da altın fiyatları ne olacak?

Yatırımcı altın ve gümüş fiyatlarına dair ayrıntıları merak ediyor. 2026 için geri sayım başlamışken 2025'te rekorlar kıran, düşüşler gösteren altının ne olacağı yanıt bekleyen sorular arasında. Haber Global'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, 2026 için çarpıcı çıkışta bulundu. 2026'nın çok sert geçeceğini söyleyen İslam Memiş, 'Altınım gümüşüm var diye sevinmeyin' dedi.

İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı geldi.

İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı geldi.

Altın ve gümüş fiyatlarını değerlendiren İslam Memiş, 2026 yılına dair kritik uyarıda bulundu. 2025 yılının manipülasyon yılı olduğunu söyleyen İslam Memiş, 2026 yılında da sistemin kazanacağını söyledi. “2026 çok sert geçecek” diyen İslam Memiş, “O yüzden benim elimde işte altınım var, gümüşüm var, şuyum var, buyum var, çok sevinmeyin, umudunuzu oraya bağlamayın. Yine silkeleyecekler. Çok manipülasyon yılı olacak. Sadece çalışarak para biriktirmeye devam. Yatırım araçlarında 2026 genel itibarıyla çok sert geçecek. Dikkat etmekte fayda var' diye konuştu.

"Aceleye gerek yok. Strese gerek yok."

"Aceleye gerek yok. Strese gerek yok."

Altın fiyatlarına dair tahminlerini de dile getiren İslam Memiş, yatırımcıya “Acele etmeyin, strese gerek yok” mesajını verdi. Memiş, “Geçen hafta gram altın mesela 5970 lira seviyesindeydi. Ons altın 4067 dolar seviyesinde ama geçen haftaya baktığımız zaman da 4243 dolardı. Aceleye gerek yok. Strese gerek yok. Yıl sonuna kadar böyle kademeli alacağız. Hangi bant aralığını takip ediyorduk? Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Yıl sonuna kadar bu bant aralığında alıyoruz kademeli.” ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
