İslam Memiş’ten “2026 Çok Sert Geçecek” Uyarısı: “Altınım Gümüşüm Var Diye Sevinmeyin”

Altın ve gümüş fiyatlarını değerlendiren İslam Memiş, 2026 yılına dair kritik uyarıda bulundu. 2025 yılının manipülasyon yılı olduğunu söyleyen İslam Memiş, 2026 yılında da sistemin kazanacağını söyledi. “2026 çok sert geçecek” diyen İslam Memiş, “O yüzden benim elimde işte altınım var, gümüşüm var, şuyum var, buyum var, çok sevinmeyin, umudunuzu oraya bağlamayın. Yine silkeleyecekler. Çok manipülasyon yılı olacak. Sadece çalışarak para biriktirmeye devam. Yatırım araçlarında 2026 genel itibarıyla çok sert geçecek. Dikkat etmekte fayda var' diye konuştu.