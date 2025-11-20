onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın Önde Gelen Dev Bankası Altın Tahminini Yükseltti

Dünyanın Önde Gelen Dev Bankası Altın Tahminini Yükseltti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 14:01

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, 2026 altın tahminini yukarı yönlü revize etti. Dünyanın önde gelen dev bankası, iyimser senaryosunu 4 bin 700 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dev banka altın tahminini güncelledi.

Dev banka altın tahminini güncelledi.

UBS, 2026 yılı için altın tahminini güncelledi. Zürih merkezli dev banka altın fiyat hedefini ons başına 4 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti. Bankanın iyimser senaryosuna göre altın 4 bin 700 dolardan 4 bin 900 dolara revize edildi. UBS, aşağı yönlü beklentisini ise 3 bin 700 dolar seviyesinde tutuyor. 

UBS’nin öngörüsüne göre altına taleb gelecek yıl daha artacak. Banka bu öngörüsünün nedenleri olarak ise Fed’in faiz indirimleri, jeopolitik riskler, ABD siyasetindeki belirsizlikleri gösteriyor.

Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü

Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü

UBS yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutacağını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti. 

Ons Altın geçen haftalarda ABD hükümetinin 43 gün sonra açılmasıyla rekor seviyesini test etmişti. Ons Altın 2025 yılında yeni rekorlara yelken açmıştı. Bu yılki yükselişi yüzde 54’ü aşan ons altında 20 Ekim’de 4 bin 381 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın