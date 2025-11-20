Dünyanın Önde Gelen Dev Bankası Altın Tahminini Yükseltti

UBS, 2026 yılı için altın tahminini güncelledi. Zürih merkezli dev banka altın fiyat hedefini ons başına 4 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti. Bankanın iyimser senaryosuna göre altın 4 bin 700 dolardan 4 bin 900 dolara revize edildi. UBS, aşağı yönlü beklentisini ise 3 bin 700 dolar seviyesinde tutuyor.

UBS’nin öngörüsüne göre altına taleb gelecek yıl daha artacak. Banka bu öngörüsünün nedenleri olarak ise Fed’in faiz indirimleri, jeopolitik riskler, ABD siyasetindeki belirsizlikleri gösteriyor.