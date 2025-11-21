onedio
SGK Uzmanı Vatandaşlık Maaşı Uygulamasını 13 Maddede Açıkladı

SGK Uzmanı Vatandaşlık Maaşı Uygulamasını 13 Maddede Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
21.11.2025 - 18:23

Gelir seviyesi asgari ücretin altında kalan hanelere ‘vatandaşlık maaşı’ uygulamasının geleceği konuşuluyor. Hükümetin daha önceki yıllarda gündeme getirdiği bu uygulamanın 2026’da hayata girileceği öngörülüyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Vatandaşlık maaşı nedir?” Sorusunu merak edenlere yeni gelecek sistemi 13 maddede özetledi.

Vatandaşlık maaşı nedir? Detaylar👇🏻

Vatandaşlık Maaşı uygulamasının 2026 yılında pilot illerde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Vatandaşlık Maaşı uygulamasının 2026 yılında pilot illerde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Vatandaşlık Maaşı ile her eve bir asgari ücretin girmesi öngörülüyor. Gelir seviyesi asgari ücret altında kalan hanelere destek olması amaçlanan projenin 2026’da pilot illerde uygulanması planlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı durumlarda Vatandaşlık Maaşı verilecek.

SGK uzmanından Vatandaşlık Maaşı açıklaması: 13 maddede özetledi.

SGK uzmanından Vatandaşlık Maaşı açıklaması: 13 maddede özetledi.
twitter.com

Vatandaşlık Maaşı uygulaması vatandaşlar tarafından merak edildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, merak edenler için Vatandaşlık Maaşı uygulamasını 13 maddede özetledi. Erdursun, 'Avrupa örnekleriyle birlikte 13 maddede (Gelir tamamlayıcı asgari destek sistemi) özet' ifadeleriyle şunları sıraladı:

'1.Vatandaşlık Maaşı, geliri asgari ücretin altında kalan hanelere verilen tamamlayıcı bir destek olacak.

2.Amaç, her hanenin en az asgari ücret düzeyinde bir gelire ulaşmasını sağlamak.

3.Bu model, Avrupa’daki “asgari gelir güvencesi” programlarına benziyor; yani herkese değil, yalnızca dar gelirli hanelere.

4.Destek, evde kimse çalışmıyorsa veya toplam gelir yetmiyorsa aileden biri işe girene kadar sürecek.

5.Uygulama önce pilot illerde denenecek; sonuçlar başarılı olursa tüm ülkeye yayılacak.

6.Avrupa’da Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerde benzer gelir destek sistemleri uzun süredir kullanılıyor.'

"7. Bu tür programlar yoksulluğu azaltıyor, ama tasarımı kötü olursa çalışma isteğini zayıflatabiliyor."

"7. Bu tür programlar yoksulluğu azaltıyor, ama tasarımı kötü olursa çalışma isteğini zayıflatabiliyor."

'8.Bu yüzden desteklerin bir anda kesilmemesi, gelir arttıkça yavaş yavaş azaltılması önemli.

9.Türkiye’de kayıt dışı istihdam yüksek olduğu için, sistem gelir gizlemeyi engelleyecek güçlü bir veri takibiyle çalışmalı.

10.Mevcut sosyal yardımlar çok dağınık; bu sistem yardımları tek çatı altında toplama fırsatı yaratabilir.

11.Maliyeti, kapsama alanına göre değişecek: Avrupa’da benzer programlar genelde GSYH’nin %0,5–1,5’i düzeyinde bir yük getiriyor.

12.Türkiye’de bütçe açığı yüksek olduğu için, sistem dar gelirli bir gruba odaklanırsa sürdürülebilir olabilir; çok geniş tutulursa zorlayabilir.

13.Sonuç olarak bu model, iyi tasarlanırsa sosyal yatırım, kötü tasarlanırsa bütçe yükü hâline gelir. Anahtar nokta: Hedefleme + denetim + kademeli uygulama.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
