SGK Uzmanı Vatandaşlık Maaşı Uygulamasını 13 Maddede Açıkladı

Vatandaşlık Maaşı uygulaması vatandaşlar tarafından merak edildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, merak edenler için Vatandaşlık Maaşı uygulamasını 13 maddede özetledi. Erdursun, 'Avrupa örnekleriyle birlikte 13 maddede (Gelir tamamlayıcı asgari destek sistemi) özet' ifadeleriyle şunları sıraladı:

'1.Vatandaşlık Maaşı, geliri asgari ücretin altında kalan hanelere verilen tamamlayıcı bir destek olacak.

2.Amaç, her hanenin en az asgari ücret düzeyinde bir gelire ulaşmasını sağlamak.

3.Bu model, Avrupa’daki “asgari gelir güvencesi” programlarına benziyor; yani herkese değil, yalnızca dar gelirli hanelere.

4.Destek, evde kimse çalışmıyorsa veya toplam gelir yetmiyorsa aileden biri işe girene kadar sürecek.

5.Uygulama önce pilot illerde denenecek; sonuçlar başarılı olursa tüm ülkeye yayılacak.

6.Avrupa’da Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerde benzer gelir destek sistemleri uzun süredir kullanılıyor.'