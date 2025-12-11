Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Asgari Ücret 2026 Zam Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 asgari ücret zammıyla ilgili konuştu. Erdoğan, “TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok” dedi.
2026 asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
