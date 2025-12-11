onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Asgari Ücret 2026 Zam Açıklaması

Dilara Şimşek
11.12.2025 - 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 asgari ücret zammıyla ilgili konuştu. Erdoğan, “TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok” dedi.

2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaştı, asgari ücret Türkiye'nin gündemine yerleşti. Milyonlarca vatandaşı etkileyecek asgari ücret 2026 zammı merak ediliyor. Uzmanların tahminlerine göre asgari ücrete minimum yüzde 20 maksimum yüzde 25 zam bekleniyor.

2025 yılında 22 bin 104 TL olan asgari ücretin bu tahminlere göre maksimum 27 bin TL olması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık Cuma 2025 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın toplanacağını hatırlatan Erdoğan, 'TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum' dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammına dair sözleri şöyle:

'Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. İşleyen ve güven veren bir sistem hepimizin önceliğidir. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz.

Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. Çok üzücü iş kazaları meydana geliyor zaman zaman. Özveriyle çalışan, çabalayan emekçilerimiz yaralanıyor, kimi zaman da maalesef hayatını kaybediyor. Emekçi kardeşlerimizin rahatça ve gönül huzuruyla çalışabilmesi için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz.'

