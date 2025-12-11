Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Asgari Ücret 2026 Zam Açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın toplanacağını hatırlatan Erdoğan, 'TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammına dair sözleri şöyle:

'Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. İşleyen ve güven veren bir sistem hepimizin önceliğidir. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz.

Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. Çok üzücü iş kazaları meydana geliyor zaman zaman. Özveriyle çalışan, çabalayan emekçilerimiz yaralanıyor, kimi zaman da maalesef hayatını kaybediyor. Emekçi kardeşlerimizin rahatça ve gönül huzuruyla çalışabilmesi için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz.'