Dominos ve Pizza Hut’ın Rakibiydi! Dev Zincir Marka İflas Başvurusunda Bulundu

Little Brown Box Pizza’nın 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında varlık ve borcu bulunuyor. Dosyada ayrıca California Vergi ve Ücret İdaresi’ne ödenmesi gereken 125 bin 946 dolarlık öncelikli vergi borcu listeleniyor.

RK Consultants tarafından X’te paylaşıldı:

“Pieology pizza restoranlarını işleten Irvine, California merkezli The Little Brown Box Pizza, LLC, 8 Aralık 2025’te California Merkez Bölgesi’nde Chapter 11 koruması için başvurdu. Bir bağlı şirket olan Kustom Partner, LLC için açılan bir başka iflas davası da aynı bölgede görülüyor.'