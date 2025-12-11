onedio
Dominos ve Pizza Hut’ın Rakibiydi! Dev Zincir Marka İflas Başvurusunda Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2025 - 16:36

Bir zamanlar Dominos, Pizza Hut ve Papa Johns gibi pizza devlerine rakip olan Pieology isimli pizza markası iflas başvurusunda bulundu. Bir dönem küresel ölçekte hızla büyüyen şirket son zamanlarda mali açıdan zor günler yaşıyor. Kaliforniya merkezli şirket iflas başvurusuyla eski gücüne toparlanmayı hedefledi. 

Dev pizza markası iflas başvurusunda bulundu.

ABD’nin Kaliforniya merkezli pizza zincirlerinden biri olan Pieology, mali sıkıntı yaşadığını açıkladı. Dominos, Pizza Hut ve Papa Johns pizza markalarına rakip olarak kurulan şirket, iflas başvurusunda bulundu. Pizza devinin ani iflas başvurusu sevenlerini üzerken yapılan iflas başvurusuyla şirket toparlanma sürecine girecek. Şirket hakkında yapılan incelemenin sonucunda Pieology’nin hizmet vermeye devam edip etmeyeceği belli olacak.

Pizza zinciri Pieology'e bağlı Little Brown Pizza Box, Chapter iflas koruması başvurusuna dahil edildi.

Little Brown Box Pizza’nın 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında varlık ve borcu bulunuyor. Dosyada ayrıca California Vergi ve Ücret İdaresi’ne ödenmesi gereken 125 bin 946 dolarlık öncelikli vergi borcu listeleniyor.

RK Consultants tarafından X’te paylaşıldı:

“Pieology pizza restoranlarını işleten Irvine, California merkezli The Little Brown Box Pizza, LLC, 8 Aralık 2025’te California Merkez Bölgesi’nde Chapter 11 koruması için başvurdu. Bir bağlı şirket olan Kustom Partner, LLC için açılan bir başka iflas davası da aynı bölgede görülüyor.'

