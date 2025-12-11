Dominos ve Pizza Hut’ın Rakibiydi! Dev Zincir Marka İflas Başvurusunda Bulundu
Bir zamanlar Dominos, Pizza Hut ve Papa Johns gibi pizza devlerine rakip olan Pieology isimli pizza markası iflas başvurusunda bulundu. Bir dönem küresel ölçekte hızla büyüyen şirket son zamanlarda mali açıdan zor günler yaşıyor. Kaliforniya merkezli şirket iflas başvurusuyla eski gücüne toparlanmayı hedefledi.
Dev pizza markası iflas başvurusunda bulundu.
Pizza zinciri Pieology'e bağlı Little Brown Pizza Box, Chapter iflas koruması başvurusuna dahil edildi.
