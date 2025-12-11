Yeni Yılda Tasarruf Yapmayı Zorlaştıran 7 Kritik Hata: Uzmanlardan Basit Tavsiyeler

Uzmanlara göre tasarruf sürecinin ilk hatası, 'para biriktirmek istiyorum' gibi belirsiz hedeflerle yola çıkmak. Ne kadar para biriktirileceği, bunun hangi zaman diliminde yapılacağı ve aylık bütçeye nasıl yansıyacağı belirlenmediğinde süreç kısa sürede dağılabiliyor.

Finans danışmanları, hedeflerin ölçülebilir ve ulaşılabilir olması gerektiğini vurguluyor. Yani daha çok biriktirmek yerine 'ayda X TL biriktirmek' gibi net bir rakam belirlemek hem motivasyon sağlıyor hem de kontrolü kolaylaştırıyor.

Gelir ve gider takibi yapılmadığında bütçe hızla kontrolden çıkıyor.

Aylık harcamalarla ilgili net bir tablo oluşmadığında tasarruf oranını hesaplamak neredeyse imkânsız hale geliyor. Küçük görülen ama ay sonunda ciddi yük oluşturan harcamalar fark edilmediğinde bütçe kısa sürede şaşabiliyor.

Uzmanlar, basit bir tablo ya da harcama takibi sunan uygulamalarla düzenli kontrol yapılmasını öneriyor. Yıl boyunca bu disiplin sürdürüldüğünde tasarruf hedeflerine ulaşmak çok daha kolay hale geliyor.