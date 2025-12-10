400'den Fazla Şubesi Olan Tatlı Devi Konkordato İlan Etti!

Enflasyonun baskısı ve özellikle merkezi lokasyonlardaki yükselen kira maliyetleri, perakende işletmelerini her geçen gün daha da sıkıştırıyor. Bu tabloya son olarak Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan da eklendi. Türkiye genelinde 60 şehirde 400’ün üzerinde mağazası bulunan şirket için üç aylık geçici konkordato mühleti tanındı. Aynı kapsamda Cevizden Gıda ile Snowland Taşımacılık için de konkordato kararı verildiği duyuruldu.