400'den Fazla Şubesi Olan Tatlı Devi Konkordato İlan Etti!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2025 - 21:52

Türkiye'deki şirketleri vuran konkordato dalgası bu kez gıda sektöründe kendini gösterdi. Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

2023’ten bu yana faaliyet gösteren ve birçok ilde şubesi bulunan şirkete mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet tanındı. Nihai karar, bu sürecin sonunda belirlenecek.

Türkiye genelinde 400'den fazla şubeleri vardı.

Enflasyonun baskısı ve özellikle merkezi lokasyonlardaki yükselen kira maliyetleri, perakende işletmelerini her geçen gün daha da sıkıştırıyor. Bu tabloya son olarak Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan da eklendi. Türkiye genelinde 60 şehirde 400’ün üzerinde mağazası bulunan şirket için üç aylık geçici konkordato mühleti tanındı. Aynı kapsamda Cevizden Gıda ile Snowland Taşımacılık için de konkordato kararı verildiği duyuruldu.

Artan kira maliyetleri de konkordato sürecine gidişte etkili oldu.

Ekleristan, Türkiye’nin “eklercisi” olma iddiasıyla 2020’de yola çıktı ve franchise modeli sayesinde kısa sürede yaygın bir şube ağı kurdu. Ürettiği 27 farklı ekler çeşidiyle pazarda dikkat çeken marka, özellikle merkezi bölgelerde açtığı mağazalarla büyüdü. Ancak bu bölgelerde son yıllarda hızla yükselen kira maliyetleri, şirketin mali yapısını zorlayarak sürdürülebilirliği tehdit eder hale getirdi.

Bu gelişmeler üzerine Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan ve bağlı üç şirketi kapsayan üç aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi. Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı ve yeni icra ya da iflas takibi başlatılması durduruldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
