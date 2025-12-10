400'den Fazla Şubesi Olan Tatlı Devi Konkordato İlan Etti!
Türkiye'deki şirketleri vuran konkordato dalgası bu kez gıda sektöründe kendini gösterdi. Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.
2023’ten bu yana faaliyet gösteren ve birçok ilde şubesi bulunan şirkete mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet tanındı. Nihai karar, bu sürecin sonunda belirlenecek.
Türkiye genelinde 400'den fazla şubeleri vardı.
Artan kira maliyetleri de konkordato sürecine gidişte etkili oldu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
