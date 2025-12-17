onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ünlü Çay Markası Lipton Satıldı: Türkiye’deki Yeni Sahibi Belli Oldu

Ünlü Çay Markası Lipton Satıldı: Türkiye’deki Yeni Sahibi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.12.2025 - 15:27

Ünlü çay markası Lipton Tea and Infusions, Türkiye’de satıldı. Pazar ve Fındıklı tesislerinin devrinin tamamlandığı duyuruldu. Operasyonel modelin güçlendirmek adına yapıldığı ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lipton, Türkiye’deki iki büyük tesisini devretti.

Lipton, Türkiye’deki iki büyük tesisini devretti.

Lipton Teas and Infusions'ın Pazar ve Fındıklı, Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye devrini tamamladı.

Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. arasında, Pazar ve Fındıklı'daki yaş çay işleme tesislerinin bünyesinde bulunduğu hisselerini Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye devrine ilişkin süreç tamamlandı. 15 Aralık 2025 itibarıyla tamamlanan devirde şirketin operasyonel iş modelini güçlendirmek amaçlandı.

"Türkiye'nin en iyi siyah çayını temin etmeye odaklanacak."

"Türkiye'nin en iyi siyah çayını temin etmeye odaklanacak."

Lipton Teas and Infusions Tedarik Zinciri Başkanı Bruno Laine yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki çay uzmanlığımıza odaklanmaya devam ederken, yaş çay tedariki ve işleme yaklaşımımızı da geliştiriyoruz. Lipton artık işlenmiş siyah çay tedarikinde bölgedeki güvenilir tedarikçilerden, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarımıza uygun Türkiye'nin en iyi siyah çayını temin etmeye odaklanacak” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın