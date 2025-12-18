Kuyumcuya Altın Emanet Etme Devri Kapanıyor: "Artık Suç Sayılacak"

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünlerin göründüğünden farklı çıkması veya sertifikasız olması sıkça rastlanan bir durum. İstanbul Kuyumcular Odası, bu karmaşanın önüne geçmek için 'İKO-güvenCE' etiketini hayata geçirdi. Bu etikete sahip firmalar, hem odayla hem de tüketiciyle bir sözleşme imzalayarak şeffaflık taahhüdü veriyor.

Sonuç olarak; altın alırken mutlaka tanıdığınız, oda veya derneğe üye olan, fiziki mağazası bulunan kuyumcuları tercih etmelisiniz. Birikimlerinizi korumak adına 'emanet' sisteminden tamamen uzak durmalı ve yasal zemini olmayan hiçbir finansal iş birliğine girmemelisiniz. Unutmayın, en değerli yatırım, güvenli bir şekilde muhafaza edilendir.