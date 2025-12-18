onedio
Kuyumcuya Altın Emanet Etme Devri Kapanıyor: "Artık Suç Sayılacak"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 13:47

Yüzyıllardır Anadolu kültüründe kuyumcular, sadece ticaretin değil, aynı zamanda güvenin de simgesi olmuştur. Vatandaşlar, 'yastık altı' diye tabir edilen birikimlerini kimi zaman güvenlik endişesiyle, kimi zaman da geleneksel bir alışkanlıkla tanıdıkları kuyumculara emanet ediyor. Ancak bu hem yasal hem de ekonomik açıdan köklü bir değişime uğruyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, son dönemde artan mağduriyetler üzerine önemli bir uyarıda bulunarak, kuyumculara emanet altın bırakmanın artık açıkça bir suç teşkil ettiğini duyurdu.

Mevcut yasal düzenlemelere göre, kuyumculuk işletmelerinin altın veya herhangi bir menkul kıymeti "emanet" sıfatıyla kabul etme, saklama ya da kullanma yetkisi bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, bu kuralın ihlal edildiğinin tespiti durumunda çok ağır yaptırımlar uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla, her bir ihlal için 22 bin 807 liradan başlayıp 684 bin 214 liraya kadar ulaşabilen idari para cezaları kapıda. Üstelik bu rakamlar, 2026 yılında yeniden değerleme oranlarıyla daha da artacak. Mali denetimler sırasında dükkanda bulunan emanet altınlar, işletmenin envanteri sayıldığı için kuyumcular da ciddi mali suçlamalarla karşı karşıya kalabiliyor.

Mağduriyetlerin temelinde genellikle "kâr payı" veya "yüksek getiri" vaatleri yatıyor.

Sektöre dışarıdan giren ve kuyumcu maskesi takan bazı art niyetli kişilerin, vatandaşın güvenini suistimal ettiğini belirten Atayık, bu durumun dürüst esnafın itibarını da zedelediğini vurguluyor. Altınlarını bu kişilere teslim eden vatandaşlar, işletmenin kapanması veya iflası gibi durumlarda birikimlerini tamamen kaybetme riskiyle karşılaşıyor. Bu noktada en güvenli liman olarak kişisel çelik kasalar veya bankaların kiralık kasa hizmetleri gösteriliyor.

Sadece emanet altın değil, sahte veya düşük ayarlı altın konusu da tüketiciler için büyük bir tehdit.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünlerin göründüğünden farklı çıkması veya sertifikasız olması sıkça rastlanan bir durum. İstanbul Kuyumcular Odası, bu karmaşanın önüne geçmek için 'İKO-güvenCE' etiketini hayata geçirdi. Bu etikete sahip firmalar, hem odayla hem de tüketiciyle bir sözleşme imzalayarak şeffaflık taahhüdü veriyor.

Sonuç olarak; altın alırken mutlaka tanıdığınız, oda veya derneğe üye olan, fiziki mağazası bulunan kuyumcuları tercih etmelisiniz. Birikimlerinizi korumak adına 'emanet' sisteminden tamamen uzak durmalı ve yasal zemini olmayan hiçbir finansal iş birliğine girmemelisiniz. Unutmayın, en değerli yatırım, güvenli bir şekilde muhafaza edilendir.

