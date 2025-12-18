Kuyumcuya Altın Emanet Etme Devri Kapanıyor: "Artık Suç Sayılacak"
Yüzyıllardır Anadolu kültüründe kuyumcular, sadece ticaretin değil, aynı zamanda güvenin de simgesi olmuştur. Vatandaşlar, 'yastık altı' diye tabir edilen birikimlerini kimi zaman güvenlik endişesiyle, kimi zaman da geleneksel bir alışkanlıkla tanıdıkları kuyumculara emanet ediyor. Ancak bu hem yasal hem de ekonomik açıdan köklü bir değişime uğruyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, son dönemde artan mağduriyetler üzerine önemli bir uyarıda bulunarak, kuyumculara emanet altın bırakmanın artık açıkça bir suç teşkil ettiğini duyurdu.
Mevcut yasal düzenlemelere göre, kuyumculuk işletmelerinin altın veya herhangi bir menkul kıymeti "emanet" sıfatıyla kabul etme, saklama ya da kullanma yetkisi bulunmamaktadır.
Mağduriyetlerin temelinde genellikle "kâr payı" veya "yüksek getiri" vaatleri yatıyor.
Sadece emanet altın değil, sahte veya düşük ayarlı altın konusu da tüketiciler için büyük bir tehdit.
