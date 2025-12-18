onedio
Hepimizin Evinde Olan Bu Eşyalara Dikkat: "Zararlı Partiküller Yayıyor"

Hepimizin Evinde Olan Bu Eşyalara Dikkat: "Zararlı Partiküller Yayıyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 13:29

Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan ev aletleri, konforumuzu artırırken farkında olmadığımız bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Güney Kore’deki Pusan Ulusal Üniversitesi (PNU) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, mutfakta ve banyoda sıkça kullandığımız cihazların iç mekan hava kalitesini nasıl tehdit ettiğini çarpıcı verilerle ortaya koydu.

Kaynak: 1, 2

Evimizdeki cihazlar, vücudun en derin noktalarına kadar nüfuz edebilen trilyonlarca mikroskobik partikülü kontrolsüzce havaya yayıyor.

Evimizdeki cihazlar, vücudun en derin noktalarına kadar nüfuz edebilen trilyonlarca mikroskobik partikülü kontrolsüzce havaya yayıyor.

Araştırma ekibi; ekmek kızartma makineleri, hava fritözleri (air fryer) ve saç kurutma makineleri gibi yaygın cihazların yaydığı emisyonları mercek altına aldı. Yapılan testlerde, boyutu 100 nanometreden küçük olan ve 'ultra ince partikül' (UFP) olarak adlandırılan maddelerin trilyonlarca miktarda havaya karıştığı saptandı. Bu partiküllerin en korkutucu özelliği, vücudun doğal savunma mekanizmalarını aşarak doğrudan akciğerlerin derinliklerine ve hatta kana karışabilecek kadar küçük olmalarıdır.

Yapılan ölçümlerde ekmek kızartma makineleri en yüksek kirlilik oranına sahip cihaz olarak listenin başında yer alıyor.

Yapılan ölçümlerde ekmek kızartma makineleri en yüksek kirlilik oranına sahip cihaz olarak listenin başında yer alıyor.

Çalışmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri, en yüksek kirlilik oranına ekmek kızartma makinelerinin sahip olması. Cihazın içinde ekmek olmasa dahi, sadece çalıştırılmasının dakikada yaklaşık 1,73 trilyon ultra ince partikül yaydığı ölçüldü. Bu kirliliğin temel kaynağı olarak cihazlardaki ısıtma bobinleri ve fırçalı DC motorlar gösteriliyor. Öte yandan, saç kurutma makinelerinde motor teknolojisinin önemi bir kez daha kanıtlandı; fırçasız motor kullanan cihazların, standart motorlulara kıyasla 10 ila 100 kat daha az partikül yaydığı tespit edildi.

Havadaki ağır metal kalıntıları, solunum yolları daha hassas olan çocuk sağlığı üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor.

Havadaki ağır metal kalıntıları, solunum yolları daha hassas olan çocuk sağlığı üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor.

Yayılan sadece toz değil; araştırmacılar havada bakır, demir, gümüş ve titanyum gibi ağır metal kalıntılarına da rastladı. Çevre mühendisi Changhyuk Kim, bu metallerin vücutta iltihaplanma ve hücresel düzeyde zehirlenme riskini artırdığı konusunda uyarıyor. 

Bilgisayar simülasyonları, özellikle hava yolları daha dar olan çocukların bu tehlikeye karşı yetişkinlerden çok daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Kronik maruziyetin ise uzun vadede astım, kalp rahatsızlıkları, diyabet ve kanser gibi ciddi hastalıklara zemin hazırladığı biliniyor. Uzmanlar, hem üreticilerin daha güvenli tasarımlar geliştirmesi hem de iç mekan hava kalitesine dair yeni standartların belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
