Hepimizin Evinde Olan Bu Eşyalara Dikkat: "Zararlı Partiküller Yayıyor"
Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan ev aletleri, konforumuzu artırırken farkında olmadığımız bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Güney Kore’deki Pusan Ulusal Üniversitesi (PNU) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, mutfakta ve banyoda sıkça kullandığımız cihazların iç mekan hava kalitesini nasıl tehdit ettiğini çarpıcı verilerle ortaya koydu.
Evimizdeki cihazlar, vücudun en derin noktalarına kadar nüfuz edebilen trilyonlarca mikroskobik partikülü kontrolsüzce havaya yayıyor.
Yapılan ölçümlerde ekmek kızartma makineleri en yüksek kirlilik oranına sahip cihaz olarak listenin başında yer alıyor.
Havadaki ağır metal kalıntıları, solunum yolları daha hassas olan çocuk sağlığı üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor.
