Hepimizin Evinde Olan Bu Eşyalara Dikkat: "Zararlı Partiküller Yayıyor"

Yayılan sadece toz değil; araştırmacılar havada bakır, demir, gümüş ve titanyum gibi ağır metal kalıntılarına da rastladı. Çevre mühendisi Changhyuk Kim, bu metallerin vücutta iltihaplanma ve hücresel düzeyde zehirlenme riskini artırdığı konusunda uyarıyor.

Bilgisayar simülasyonları, özellikle hava yolları daha dar olan çocukların bu tehlikeye karşı yetişkinlerden çok daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Kronik maruziyetin ise uzun vadede astım, kalp rahatsızlıkları, diyabet ve kanser gibi ciddi hastalıklara zemin hazırladığı biliniyor. Uzmanlar, hem üreticilerin daha güvenli tasarımlar geliştirmesi hem de iç mekan hava kalitesine dair yeni standartların belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.