Olası Bir Krize Karşı Uzmanlar Çağrı Yaptı: "Evlere Makarna ve Bulgur Stoğu Yapın"

Uzmanların listesinde ilk sıraları, dayanıklılığı ve besleyiciliği ile bilinen makarna ve bulgur alıyor. Bu ürünlerin tercih edilme nedeni sadece uzun raf ömürleri değil, aynı zamanda kolay hazırlanabilir olmaları ve yüksek enerji sağlamalarıdır. Bu temel gıdaların yanına pirinç, bakliyat, un, yağ ve konserve ürünlerin de eklenmesi, beslenme çeşitliliğini korumak adına kritik bir rol oynuyor. Tabi ki de evinizden suyu da eksik etmemeniz gerekiyor.