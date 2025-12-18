onedio
Olası Bir Krize Karşı Uzmanlar Çağrı Yaptı: "Evlere Makarna ve Bulgur Stoğu Yapın"

18.12.2025 - 11:17

Dünya genelinde tırmanan jeopolitik gerilimler ve bölgesel çatışmalar, modern yaşamın en hassas noktalarından biri olan tedarik zincirlerini yeniden tartışmaya açtı. Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu’daki istikrarsızlıklara kadar uzanan süreç, kriz anlarında gıdaya erişimin ne denli güçleşebileceğini acı tecrübelerle gösterdi. Bu tablo karşısında uzmanlar, olası bir olağanüstü duruma karşı her hanenin temel ihtiyaçlar noktasında hazırlıklı olması gerektiği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Savaş ve iç çatışma bölgelerinden elde edilen veriler, lojistik ağların bir anda felç olabileceğini kanıtlıyor.

Market raflarının boşalması ve lojistik hatların kesilmesi, sadece savaşın taraflarını değil, küresel gıda akışını da doğrudan etkiliyor. Afet yönetimi uzmanları, bu tür risklerin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'panik yapmadan ancak tedbirli bir şekilde' hareket etmenin hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Kriz kapıyı çalmadan önce yapılacak küçük hazırlıklar, belirsizlik dönemlerinde aileler için en büyük güvenceyi oluşturuyor.

Peki bir evde kriz anı için neler bulunmalı?

Uzmanların listesinde ilk sıraları, dayanıklılığı ve besleyiciliği ile bilinen makarna ve bulgur alıyor. Bu ürünlerin tercih edilme nedeni sadece uzun raf ömürleri değil, aynı zamanda kolay hazırlanabilir olmaları ve yüksek enerji sağlamalarıdır. Bu temel gıdaların yanına pirinç, bakliyat, un, yağ ve konserve ürünlerin de eklenmesi, beslenme çeşitliliğini korumak adına kritik bir rol oynuyor. Tabi ki de evinizden suyu da eksik etmemeniz gerekiyor.

Hazırlık sürecinde en önemli kural, kontrolsüz bir stok anlayışından uzak durmaktır.

Amaç, marketleri talan etmek değil, bir ailenin birkaç hafta boyunca dışarıya bağımlı kalmadan idare edebilmesini sağlayacak 'makul' bir envanter oluşturmaktır. Bilinçli bir hazırlık, sadece bireysel bir önlem değil, aynı zamanda kriz anlarında toplumsal izdihamın önlenmesine yardımcı olan sorumlu bir vatandaşlık görevidir. Planlı bir hazırlığın endişeyi azalttığını ve dayanıklılığı arttırdığını unutmamak gerekiyor..

