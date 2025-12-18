Ülkenin Neredeyse Tamamı Boş: Nüfusun Yüzde 99'u Tek Şehirde Yaşıyor

Şehirleşme ve iklim krizinin baskısına rağmen Moğol halkı, kadim geleneklerinden kopmamakta kararlı. Nüfusun yaklaşık %30’u halen göçebe veya yarı göçebe bir hayat sürüyor. Hayvancılığa dayalı bu yaşam tarzında insanlar, 'ger' adı verilen geleneksel çadırlarını mevsimlere göre taze otlaklara taşıyor. Bu hareketlilik, Moğolistan’ın neden 'sınırları olmayan bir ülke' gibi göründüğünü de açıklıyor.