Ülkenin Neredeyse Tamamı Boş: Nüfusun Yüzde 99'u Tek Şehirde Yaşıyor

Ömer Faruk Kino
18.12.2025 - 12:29

Moğolistan, uçsuz buçaksız coğrafyasıyla dünyanın en ilginç yerleşim dokularından birine sahip. Yaklaşık 1,56 milyon kilometrekarelik devasa bir yüzölçümüne yayılan bu ülkede, toprakların tam %99,7’sinde sürekli bir yerleşim bulunmuyor. Bu durum, Moğolistan’ı kilometrekare başına düşen sadece iki kişiyle 'dünyanın en seyrek nüfuslu egemen ülkesi' unvanına taşıyor. Toplam 3,5 milyonluk nüfusun neredeyse yarısı başkent Ulan Batur’da toplanırken, geri kalan geniş topraklar sessizliğin ve doğanın egemenliğinde kalıyor. Peki bunun sebebi nedir? 

Kaynak: 1, 2

Zorlu iklim koşulları ve devasa bozkır düzlükleri yerleşik hayatın önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Zorlu iklim koşulları ve devasa bozkır düzlükleri yerleşik hayatın önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Moğolistan’ın bu denli boş kalmasının ardında, büyüleyici olduğu kadar zorlu coğrafi koşullar yatıyor. Ülke; kuzeydeki sert dağ sıraları, güneydeki devasa Gobi Çölü ve ağaçsız uçsuz buçaksız bozkırlarla çevrili. Sert karasal iklimin hüküm sürdüğü bu coğrafya, yerleşik bir şehir hayatından ziyade doğayla uyumlu bir devinimi zorunlu kılıyor.

Modern dünyanın kıyısında nüfusun büyük bir bölümü hâlâ geleneksel göçebe yaşam kültürünü yaşatıyor.

Modern dünyanın kıyısında nüfusun büyük bir bölümü hâlâ geleneksel göçebe yaşam kültürünü yaşatıyor.

Şehirleşme ve iklim krizinin baskısına rağmen Moğol halkı, kadim geleneklerinden kopmamakta kararlı. Nüfusun yaklaşık %30’u halen göçebe veya yarı göçebe bir hayat sürüyor. Hayvancılığa dayalı bu yaşam tarzında insanlar, 'ger' adı verilen geleneksel çadırlarını mevsimlere göre taze otlaklara taşıyor. Bu hareketlilik, Moğolistan’ın neden 'sınırları olmayan bir ülke' gibi göründüğünü de açıklıyor.

Atlar bu topraklarda yalnızca birer binek hayvanı değil, ulusal kimliğin ve günlük yaşamın en güçlü simgesi.

Atlar bu topraklarda yalnızca birer binek hayvanı değil, ulusal kimliğin ve günlük yaşamın en güçlü simgesi.

Moğolistan denince akla gelen en güçlü simge şüphesiz atlardır. Ülkedeki at sayısı insan sayısını geride bırakırken, bu sadık hayvanlar ulaşımdan spora, tarımdan beslenmeye kadar her alanda hayatın merkezinde yer alıyor. Hatta kısrak sütünden elde edilen fermente 'airag' içeceği, bu köklü at kültürünün mutfaktaki en önemli temsilcisi sayılıyor. Moğolistan, modern dünyada hızla kaybolan göçebe ruhu ve bozulmamış doğasıyla, insanlığın geçmişine açılan canlı bir pencere olmayı sürdürüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
