Ülkenin Neredeyse Tamamı Boş: Nüfusun Yüzde 99'u Tek Şehirde Yaşıyor
Moğolistan, uçsuz buçaksız coğrafyasıyla dünyanın en ilginç yerleşim dokularından birine sahip. Yaklaşık 1,56 milyon kilometrekarelik devasa bir yüzölçümüne yayılan bu ülkede, toprakların tam %99,7’sinde sürekli bir yerleşim bulunmuyor. Bu durum, Moğolistan’ı kilometrekare başına düşen sadece iki kişiyle 'dünyanın en seyrek nüfuslu egemen ülkesi' unvanına taşıyor. Toplam 3,5 milyonluk nüfusun neredeyse yarısı başkent Ulan Batur’da toplanırken, geri kalan geniş topraklar sessizliğin ve doğanın egemenliğinde kalıyor. Peki bunun sebebi nedir?
Zorlu iklim koşulları ve devasa bozkır düzlükleri yerleşik hayatın önündeki en büyük engeli oluşturuyor.
Modern dünyanın kıyısında nüfusun büyük bir bölümü hâlâ geleneksel göçebe yaşam kültürünü yaşatıyor.
Atlar bu topraklarda yalnızca birer binek hayvanı değil, ulusal kimliğin ve günlük yaşamın en güçlü simgesi.
