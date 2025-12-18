Deutsche Bank Uyardı: 2026 İçin En Büyük Tehdit Yapay Zeka!

Ankette yöneltilen 'Aşağıdakilerden hangisi 2026 yılında piyasa istikrarı için en büyük riski oluşturmaktadır?' sorusuna katılımcıların yüzde 57’si, 'teknoloji değerlemelerinin düşüşü ve yapay zeka heyecanının azalması' yanıtını verdi. Yapay zeka ve teknoloji değerlemelerine yönelik endişeler, gelecek yıl piyasaların istikrarına ilişkin diğer tüm risklerin önüne geçti.

Aynı ankette katılımcıların yüzde 27’si, ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanının 'agresif faiz indirimleri için baskı yapabileceği ve piyasalarda kargaşaya yol açabileceği' ihtimalini önemli riskler arasında gösterdi. Yüzde 22’lik kesim ise 'sermaye piyasalarında kriz' olasılığını öne çıkardı.

Söz konusu risk başlıklarını, tahvil getirilerinin beklenenden fazla artabileceği, merkez bankalarının beklenmedik şekilde faiz artışına gidebileceği ve yapay zekanın işgücü piyasalarında belirgin etki yaratabileceği yönündeki endişeler izledi.