Deutsche Bank Uyardı: 2026 İçin En Büyük Tehdit Yapay Zeka!

Deutsche Bank Uyardı: 2026 İçin En Büyük Tehdit Yapay Zeka!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 12:32

Deutsche Bank tarafından hazırlanan küresel piyasa anketi, finans dünyasında 2026’ya yönelik risk algısını ortaya koydu. Ankete, küresel finans piyasalarından 440 temsilci katıldı. Katılımcıların çoğunluğu, yapay zeka ve teknoloji odaklı değerlemelerde yaşanabilecek düşüşlerin piyasa istikrarı açısından en büyük tehdit olduğu görüşünde birleşti.

Kaynak: AA

Katılımcıların yüzde 57'si yapay zeka ve teknoloji değerlemelerini en büyük risk olarak gördü

Katılımcıların yüzde 57’si yapay zeka ve teknoloji değerlemelerini en büyük risk olarak gördü

Ankette yöneltilen 'Aşağıdakilerden hangisi 2026 yılında piyasa istikrarı için en büyük riski oluşturmaktadır?' sorusuna katılımcıların yüzde 57’si, 'teknoloji değerlemelerinin düşüşü ve yapay zeka heyecanının azalması' yanıtını verdi. Yapay zeka ve teknoloji değerlemelerine yönelik endişeler, gelecek yıl piyasaların istikrarına ilişkin diğer tüm risklerin önüne geçti.

Aynı ankette katılımcıların yüzde 27’si, ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanının 'agresif faiz indirimleri için baskı yapabileceği ve piyasalarda kargaşaya yol açabileceği' ihtimalini önemli riskler arasında gösterdi. Yüzde 22’lik kesim ise 'sermaye piyasalarında kriz' olasılığını öne çıkardı. 

Söz konusu risk başlıklarını, tahvil getirilerinin beklenenden fazla artabileceği, merkez bankalarının beklenmedik şekilde faiz artışına gidebileceği ve yapay zekanın işgücü piyasalarında belirgin etki yaratabileceği yönündeki endişeler izledi.

Powell sonrası Fed senaryosu da belirsizlik yaratıyor

Powell sonrası Fed senaryosu da belirsizlik yaratıyor

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 41’i, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında başkanlık görev süresi sona erdikten sonra Fed Guvernörü olarak görevine devam edebileceğini ve oy hakkını koruyabileceğini düşünüyor. Ancak verilen yanıtların geniş dağılım göstermesi, piyasa temsilcilerinin Powell’ın geleceğine ilişkin net görüşe sahip olmadığını ortaya koydu.

Fed başkanlarının büyük çoğunluğunun görev süresi bittikten kısa süre sonra kurumdan ayrıldığı biliniyor. Bu nedenle Powell’ın görevine devam edip etmeyeceğine yönelik gelişmelerin, 2026 yılı boyunca finansal piyasaların yakından takip edeceği başlıklardan biri olabileceği değerlendiriliyor.

