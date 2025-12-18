Deutsche Bank Uyardı: 2026 İçin En Büyük Tehdit Yapay Zeka!
Deutsche Bank tarafından hazırlanan küresel piyasa anketi, finans dünyasında 2026’ya yönelik risk algısını ortaya koydu. Ankete, küresel finans piyasalarından 440 temsilci katıldı. Katılımcıların çoğunluğu, yapay zeka ve teknoloji odaklı değerlemelerde yaşanabilecek düşüşlerin piyasa istikrarı açısından en büyük tehdit olduğu görüşünde birleşti.
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katılımcıların yüzde 57’si yapay zeka ve teknoloji değerlemelerini en büyük risk olarak gördü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Powell sonrası Fed senaryosu da belirsizlik yaratıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın