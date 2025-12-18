30 Bin Lira Seyyanen Zam İptal Oldu: Teklif Resmen Geri Çekildi

Hükümet, özellikle kariyer ve uzmanlık gerektiren mesleklerdeki memurların özel sektöre gitmemesi için seyyanen zam kararı almıştı. Ancak 30 bin liralık ekstra zamdan kamudaki genel müdürlerin, il müdürlerinin ve daire başkanlarının da yararlanacak olması kamuoyunda tepki çekmişti.

Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kabul edilen seyyanen zam, bugün Meclis’te yapılan görüşmelerde AKP’nin verdiği ek önerge ile resmen iptal edildi.

30 bin liralık seyyanen zamdan hiçbir kamu çalışanı yararlanmayacak.