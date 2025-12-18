onedio
article/comments
article/share
30 Bin Lira Seyyanen Zam İptal Oldu: Teklif Resmen Geri Çekildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2025 - 15:03

Kamuda üst düzey yöneticiler, şube başkanları, il müdürleri, kariyer ve uzmanlık gerektiren memurlar için 30 bin lira ekstra zam yapılacağı iddiası vardı. Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen seyyanen zam teklifi, bugün Meclis’te yapılan görüşmelerde resmen geri çekildi. Seyyanen zam olmayacak.

Kamuda bazı çalışanlara yapılacak 30 bin liralık seyyanen zamma tepki olmuştu.

Kamuda bazı çalışanlara yapılacak 30 bin liralık seyyanen zamma tepki olmuştu.

Hükümet, özellikle kariyer ve uzmanlık gerektiren mesleklerdeki memurların özel sektöre gitmemesi için seyyanen zam kararı almıştı. Ancak 30 bin liralık ekstra zamdan kamudaki genel müdürlerin, il müdürlerinin ve daire başkanlarının da yararlanacak olması kamuoyunda tepki çekmişti.

Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kabul edilen seyyanen zam, bugün Meclis’te yapılan görüşmelerde AKP’nin verdiği ek önerge ile resmen iptal edildi.

30 bin liralık seyyanen zamdan hiçbir kamu çalışanı yararlanmayacak.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
