Kozmetik Alışverişinde En Çok Nerede Hata Yapıyorsun?

Liz Lemon
18.12.2025 - 15:01

Kozmetik reyonuna girince içindeki minik kurumsal yönetici bir anda kayboluyor ve yerini “bunu da alayım, bu kesin bana yakışır, bu zaten indirime girmiş” diyen iç ses mi alıyor? Merak etme, hepimiz insanız. Testte verdiğin cevaplara göre alışverişte en çok nerede çuvalladığını bulacağız. Sonuç biraz can yakabilir ama neresinden dönersen kârdır. Hazırsan başlıyoruz! 😄

1. Bir ürünü sepete eklerken ilk baktığın şey ne?

2. İndirim görünce tepkin ne oluyor peki?

3. Hadi bize cilt tipinden bahset biraz!

4. Diyelim ki gittiğin mağazada tester bulamadın. Nasıl hareket edersin?

5. Kozmetik dünyasındaki favori kategorin bunlardan hangisi?

6. Bir ürünü yanlış seçtiğini ne zaman fark edersin?

7. Yeni bir markaya yaklaşımın nasıl olur?

8. Son olarak, güneş kremi alırken “beyaz iz bırakır” uyarısını görürsen ne yaparsın?

En büyük hatan plansız alışveriş yapmak!

Sen kozmetik reyonuna girince içindeki stratejik yönetici ortadan kayboluyor ve her şeyi alayım modun devreye giriyor. Heyecanlısın, denemeyi seviyorsun ama bu hız sana sık sık yanlış ürün seçtirebiliyor. Sepete attıkların çoğu gerçekten ihtiyacın olanlar değil, o an seni gaza getirenler. Bu durum hem bütçeyi zorluyor hem de evde kullanılmayan ürün yığınlarına sebep oluyor. Daha kontrollü davranmayı öğrendiğinde kozmetik alışverişin gerçekten keyifli hale gelecek!

En büyük hatan yanlış içerik seçmek!

Sen iyi niyetli ama biraz fazla güvenen taraftasın. Bir ürünün içerik kısmını ya hızlı geçiyor ya da kesin iyi gelir diye düşünüp bırakıyorsun. Sonuç? Cilt tipinle uyumsuz ürünler, tahrişler veya boşa giden paralar… Bilinçli seçim yapma potansiyelin çok yüksek, sadece biraz daha sabır gerekiyor. İçerik detaylarına odaklandığında alışverişlerde başarı oranını hızla artıracaksın!

En büyük hatan trendlere fazla kapılmak!

Sen yenilik seviyorsun, enerjin yüksek ve herkes alıyorsa bakmamam gerekiyor düşüncen güçlü çalışıyor. Bu eğlenceyi artırıyor ama bazen seni hiç ihtiyacın olmayan ürünlere yönlendiriyor. Trend baskısı seni hızlı karar vermeye zorluyor ve bu da çoğu zaman hayal kırıklığına yol açıyor. Oysa ki kendi ihtiyacın, kendi tarzın ve kendi cildin her şeyden daha önemli. Biraz durup düşündüğünde çok daha doğru seçimler yapacaksın!

En büyük hatan marka ve ambalajın cazibesine kapılmak!

Sen görselliğe aşırı duyarlı, estetik anlayışı yüksek bir kişiliksin. Ambalajı güzel olan her ürün seni kolayca etkiliyor ve içinden bu kadar güzelse kesin iyidir düşüncesi geçiyor. Marka algısı da seni dönem dönem yönlendiriyor ve bazen yeterince sorgulamadan alışveriş yapmana neden oluyor. Oysa en sade görünen ürünlerin bile çoğu zaman en iyi performansı verdiğini unutmamak gerekiyor. Estetik zevkin güçlü bir avantaj ama alışverişte biraz daha analitik davrandığında seçimlerin çok daha isabetli hale gelecek!

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
