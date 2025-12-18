Kozmetik Alışverişinde En Çok Nerede Hata Yapıyorsun?
Kozmetik reyonuna girince içindeki minik kurumsal yönetici bir anda kayboluyor ve yerini “bunu da alayım, bu kesin bana yakışır, bu zaten indirime girmiş” diyen iç ses mi alıyor? Merak etme, hepimiz insanız. Testte verdiğin cevaplara göre alışverişte en çok nerede çuvalladığını bulacağız. Sonuç biraz can yakabilir ama neresinden dönersen kârdır. Hazırsan başlıyoruz! 😄
1. Bir ürünü sepete eklerken ilk baktığın şey ne?
2. İndirim görünce tepkin ne oluyor peki?
3. Hadi bize cilt tipinden bahset biraz!
4. Diyelim ki gittiğin mağazada tester bulamadın. Nasıl hareket edersin?
5. Kozmetik dünyasındaki favori kategorin bunlardan hangisi?
6. Bir ürünü yanlış seçtiğini ne zaman fark edersin?
7. Yeni bir markaya yaklaşımın nasıl olur?
8. Son olarak, güneş kremi alırken “beyaz iz bırakır” uyarısını görürsen ne yaparsın?
En büyük hatan plansız alışveriş yapmak!
En büyük hatan yanlış içerik seçmek!
En büyük hatan trendlere fazla kapılmak!
En büyük hatan marka ve ambalajın cazibesine kapılmak!
