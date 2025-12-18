onedio
Taşacak Bu Deniz Hakkında Linçlenme Garantili Düşüncelerini Belirten Seyirciler

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.12.2025 - 14:56

X'teki linç edilme garantili fikirler akımına bu defa Taşacak Bu Deniz dizisi dahil oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni diziyi izleyen seyirciler, linç edilme pahasına dizi hakkındaki olumsuz düşüncelerini dile getirdiler. Biz de bunlardan birkaçını sizler için derledik.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu defa bir sosyal medya akımına konu oldu.

X kullanıcılarının linçlenme garantili fikirlerini paylaştıkları akımı muhakkak görmüşsünüzdür. Bir kullanıcı, takipçilerine 'Taşacak Bu Deniz'le alakalı linç edilme garantili fikirlerinizi paylaşın' yazdı. Dizinin izleyicileri bir anda tüm düşüncelerini ortaya dökünce linçlemelik bol miktarda fikirle karşı karşıya kaldık. Haliyle bu tweetleri sizler için derledik.

İşte Taşacak Bu Deniz hakkında seyircilerden gelen linç garantili yorumlar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
