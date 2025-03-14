Sosyal Medya Canavarı mısın Yoksa Eskilerden mi Kaldın?

Günümüzün en büyük iletişim araçlarından biri sosyal medya! Peki, sen bu dünyaya ne kadar hakimsin? “DM’den yürümek”, “ratio yemek” veya “tweet kasmak” gibi terimleri duyduğunda hemen anlıyor musun, yoksa bir noktada tıkanıp kalıyor musun? Bu testte, sosyal medya terimleri, fenomenler, akımlar ve dijital dil hakkında 10 soruyla seni sınıyoruz! Bakalım gerçekten dijital dünyanın içindesin mi, yoksa hala eski internet çağında mı kaldın? Haydi, başlayalım! 🚀