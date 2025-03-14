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Sosyal Medya Canavarı mısın Yoksa Eskilerden mi Kaldın?

Sosyal Medya Canavarı mısın Yoksa Eskilerden mi Kaldın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 12:01

Günümüzün en büyük iletişim araçlarından biri sosyal medya! Peki, sen bu dünyaya ne kadar hakimsin? “DM’den yürümek”, “ratio yemek” veya “tweet kasmak” gibi terimleri duyduğunda hemen anlıyor musun, yoksa bir noktada tıkanıp kalıyor musun? Bu testte, sosyal medya terimleri, fenomenler, akımlar ve dijital dil hakkında 10 soruyla seni sınıyoruz! Bakalım gerçekten dijital dünyanın içindesin mi, yoksa hala eski internet çağında mı kaldın? Haydi, başlayalım! 🚀

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1. Kolay başlıyoruz, "DM'lerden yürümek" neyi ifade eder?

2. Başka bir kullanıcı senin paylaşımının yorumuna ''ratio'' yazarsa bu ne demektir?

3. Hadi kolaydan devam edelim, Birini “ghostlamak” ne demektir? :)

4. "Catfish" terimi ne anlama gelir?

5. “Flex yapmak” ne anlama gelir?

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6. “Meme” kavramı neyi ifade eder?

7. “Bot hesap” neyi ifade eder?

7. “Bot hesap” neyi ifade eder?

8. Sosyal medyada "TBT" etiketi hangi gün paylaşılır?

9. Sosyal medyada “filter bubble” ne demektir?

10. "Clickbait" içerikler neyi amaçlar?

10. "Clickbait" içerikler neyi amaçlar?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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