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Terör Eylemi Değilmiş: Kanada’da Festival Alanına Dalan Araç Yüzünden 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Terör Eylemi Değilmiş: Kanada’da Festival Alanına Dalan Araç Yüzünden 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.04.2025 - 14:06

Kanada’nın Vancouver kentinde düzenen bir festival kana bulandı. İsmi açıklanmayan ve gözaltına alınan sürücünün kullandığı araç kalabalığa daldı ve 9 kişi ölürken, onlarca kişi de yaralandı.

Vancouver Polis Departmanı, saldırının terör saldırı olmadığından emin olduklarını açıkladı.

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Kanada’da Filipin asıllı topluluğun düzenlediği sokak festivalinde korkunç anlar yaşandı.

Kanada’da Filipin asıllı topluluğun düzenlediği sokak festivalinde korkunç anlar yaşandı.

Yerel saatler akşam 20.00 sularında ismi açıklanmayan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişinin kullandığı araç festival alanına daldı. 

Saldırıda alanda bulunan 9 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Terör eylemi değilmiş!

Terör eylemi değilmiş!

Vancouver Polis Departmanı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın 'terör eylemi olmadığından emin olunduğu' kaydedildi.

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Başbakan Carney'den taziye mesajı

Başbakan Carney'den taziye mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filipinli topluluğun Lapu Lapu adlı festivalinde yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Carney, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralılara, yakınlarına ve ülkedeki Filipinli topluluğa geçmiş olsun dileklerini ileterek durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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