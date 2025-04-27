6 Kadını Evlilik Vaadiyle 12 Milyon Dolandıran Şahıstan Pişkin Savunma: “Vermeselerdi, Zorla mı Aldım!”
Bursa’da iki çocuk babası 38 yaşındaki Uğur T.’nin, sosyal medyada tanıştığı ve kendisini iç mimar ile emlakçı olarak tanıttığı 6 kadını evlilik vaadisiyle dolandırdığı iddia edildi.
Kadınlardan 3’ü, 200 bin ile 8,5 milyon lira arasında dolandırıldıkları iddiasıyla ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken, 1’i ise darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Uğur T. ise “Ben kimseyi dolandırmadım, zorla para almadım. Vermeselerdi. Paraları parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim” dedi.
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Bursa’da aynı adam tarafından dolandırılan 6 kadın birbirini sosyal medyadan buldu.
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Sürekli kredi çekerek Uğur T’.’ye vermiş.
“İcra dosyalarım var, çok büyük maddi sıkıntı çekiyorum.”
Sahte MASAK raporları ile kandırmış.
“İlk çocuğu için 200 lira vermiştim sonra arkası geldi.”
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Mahkeme adli kontrolle serbest bırakmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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