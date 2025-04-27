Tarım ve Orman Bakanlığı İfşa Etti: Lahmacunda Kalp Eti Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vatandaşların sağlığı ile oynayan firmaları ifşa etmesi ilgi ile takip ediliyor.

Bakanlık, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini geçtiğimiz günlerde yine güncelledi. Listede, İstanbul’da bir börek ve pide salonunun yaptığı lahmacunda kalp eti olduğu tespit edildi.