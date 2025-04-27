Tarım ve Orman Bakanlığı İfşa Etti: Lahmacunda Kalp Eti Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vatandaşların sağlığı ile oynayan firmaları ifşa etmesi ilgi ile takip ediliyor.
Bakanlık, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini geçtiğimiz günlerde yine güncelledi. Listede, İstanbul’da bir börek ve pide salonunun yaptığı lahmacunda kalp eti olduğu tespit edildi.
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Halk sağlığı ile oynayan “gıda teröristleri” bir kez daha ifşa oldu.
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Bakanlığın ifşa ettiği işletmeler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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