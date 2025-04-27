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Tarım ve Orman Bakanlığı İfşa Etti: Lahmacunda Kalp Eti Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı İfşa Etti: Lahmacunda Kalp Eti Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.04.2025 - 11:30

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vatandaşların sağlığı ile oynayan firmaları ifşa etmesi ilgi ile takip ediliyor.

Bakanlık, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini geçtiğimiz günlerde yine güncelledi. Listede, İstanbul’da bir börek ve pide salonunun yaptığı lahmacunda kalp eti olduğu tespit edildi.

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Halk sağlığı ile oynayan “gıda teröristleri” bir kez daha ifşa oldu.

Halk sağlığı ile oynayan “gıda teröristleri” bir kez daha ifşa oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.

Yapılan son açıklamada İstanbul’da bir işletmenin lahmacunun etinde kalp eti olduğu tespit etti.

Bakanlığın ifşa ettiği işletmeler 👇

Bakanlığın ifşa ettiği işletmeler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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