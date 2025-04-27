CHP’nin 1 Mayıs Kararı: "Sendikalarla Birlikte Kadıköy’de Olacağım"

CHP lideri Özgür Özel, Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada 1 Mayıs’ta sendikayla birlikte Kadıköy’de olacağını belirtti.

“Perşembe günü 1 Mayıs. Son dakika değişiklik olmazsa DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy’de olacağım. Ama Türk-İş mitingine de CHP olarak katılacağız. Eğer sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle Kadıköy dedik.”