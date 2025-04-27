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CHP’nin 1 Mayıs Kararı: "Sendikalarla Birlikte Kadıköy’de Olacağım"

CHP’nin 1 Mayıs Kararı: "Sendikalarla Birlikte Kadıköy’de Olacağım"

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.04.2025 - 13:40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta sendikalarla beraber Kadıköy’de olacağını söyledi. Özer, CHP’nin Türk-İş mitingine de katılım göstereceğini ifade etti.

Özellikle sosyal medyada CHP’nin 1 Mayıs’ta Taksim’de yürüyüş yapacağı yönünde beklenti vardı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını Kadıköy’de yapacağını açıklamıştı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını Kadıköy’de yapacağını açıklamıştı.

DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği yaptığı toplantıda 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istemiş ancak valilikten izin çıkmamıştı.

Sendikalar 1 Mayıs'ın Kadıköy Meydanı'nda kutlanacağını açıklayarak vatandaşları Kadıköy’e davet etmişti.

CHP de Kadıköy’de olacak.

CHP de Kadıköy’de olacak.

CHP lideri Özgür Özel, Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada 1 Mayıs’ta sendikayla birlikte Kadıköy’de olacağını belirtti.

Perşembe günü 1 Mayıs. Son dakika değişiklik olmazsa DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy’de olacağım. Ama Türk-İş mitingine de CHP olarak katılacağız. Eğer sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle Kadıköy dedik.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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