Geçmişle Aranda Bitmeyen Bir Hesap mı Var?
Her insan zaman zaman geçmişe döner. Eski günleri, yaşanmışlıkları, artık hayatında olmayan insanları düşünür. Ama bazıları için bu bir hatırlamadan ibaretken, bazıları için geçmiş bir türlü kapanmayan bir defterdir. Peki sen hangisisin? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesi seni anlatıyor? İşaretle ve geçmişle arandaki o bağı ortaya çıkaralım!
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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini zaman zaman veya sık sık yapıyorsun?
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