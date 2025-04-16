Geçmişle Aranda Bitmeyen Bir Hesap mı Var?

Sen sadece geçmişi özlemiyorsun, onunla yaşıyorsun. Zihninde sürekli aynı hatıralar dönüyor, kalbin o eski günlerde atmaya devam ediyor. Belki bir ayrılık, belki bir kayıp ya da sadece çocukluk saflığı… Her ne ise, seni bugününden daha çok etkiliyor. Hayatının ritmini, enerjini, kararlarını bile geçmiş belirliyor olabilir. Anılar senin için bir sığınak ama aynı zamanda bir hapishane gibi. Yeniye açık değilsin çünkü eskiden kopamamışsın. O günlerde kalmak sana güvenli geliyor belki ama bu durum seni bugünden uzaklaştırıyor. Belki de artık vedalaşman gereken bazı şeyler var. Hatırlamak elbette güzel ama unutmamak başka bir yük… Hafiflemek istiyorsan geçmişi bırakman değil, onunla barışman gerek.