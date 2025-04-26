Çocuğunun Adı Ne Olmalı? Bu Test Sana En Uygun İsmi Söylüyor!
Bebek bekliyorsan ya da sadece ileride çocuğuna vereceğin ismi şimdiden düşünüyorsan, bu test tam sana göre! İsimler sadece birer kelime değil; karakter, enerji ve ruh taşıyor. Hangi isim seni ya da hayalindeki aileyi en iyi yansıtırdı? 10 soruluk bu eğlenceli ve anlam yüklü testin sonunda, sana en uygun kız ve erkek ismini söylüyoruz.
Hazırsan başlayalım ve seni yansıtan o özel ismi birlikte bulalım!
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1. Sabah kahveni nasıl alırsın?
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2. Hayat mottanı seç:
3. Sana göre ideal bir tatil nasıl olur?
4. En sık kullandığın emoji?
5. Bir günü sevdiklerinle nasıl geçirirsin?
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6. Bir filmi neye göre seçersin?
7. Sana göre insanlar seni nasıl tanımlar?
8. Hangi element seni yansıtır?
9. Favori mevsimin hangisi?
10. En sık hissettiğin duygu nedir?
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Dinginlik ve Zarafet
Tutku ve Güç
Yaratıcılık ve Özgürlük
Sıcakkanlılık ve Sevgi
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