İlişkilerinde Cinsellik Ne Kadar Önemli?

Senin için hem duygu hem de cinsellik eşit derecede önemli. Ne tamamen fiziksel ne de tamamen duygusal bir ilişki seni tatmin eder. İlişkide hem şefkat hem şehvet olsun istiyorsun. Sıcak bir kucaklama kadar, göz göze gelmenin yarattığı kıvılcım da seni etkiliyor. Cinselliği bir görev değil, keyifli bir paylaşım olarak görüyorsun. Senin için partnerinle geçirdiğin kaliteli vakit kadar, aranızdaki cinsel uyum da ilişkinin gidişatını belirliyor. Ne tamamen aşka körü körüne kapılırsın ne de fiziksel uyuma tek başına bağlanırsın. Bu dengeyi koruyabilmek kolay olmasa da sen bu konuda bilinçlisin. Yeter ki partnerin de senin gibi dengeli düşünsün, o zaman ilişkiniz hem kalben hem bedenen tatmin edici olur. Senin enerjin, ilişkini daima canlı tutar.