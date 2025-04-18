İlişkilerinde Cinsellik Ne Kadar Önemli?
Cinsellik, kimi insanlar için bir bağ kurma yolu, kimileri içinse sadece fiziksel bir ihtiyaç. Kimimiz için duygusal yakınlık olmadan bir anlam ifade etmezken, kimimiz için ilişkilerin en temel yapı taşıdır. Peki sen neredesin bu skalada? Bu test, ilişkilerinde cinselliğe ne kadar önem verdiğini, bu konuda içgüdüsel mi yoksa duygusal mı davrandığını anlamana yardımcı olacak.Hazırsan, dürüstçe cevap ver ve senin için cinselliğin ne kadar ön planda olduğunu birlikte keşfedelim!
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1. Sana göre bir ilişkinin temeli nedir?
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2. Yeni tanıştığın biriyle en çok hangi konuda uyum ararsın?
3. Bir ilişkinin başlarında cinsellik ne kadar belirleyicidir?
4. Cinsellik senin için ne ifade ediyor?
5. Partnerinle haftalık cinsel hayatınız ne kadar aktif olmalı?
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6. Aşk mı, şehvet mi?
7. Bir partnerin cinsel isteksizliği seni nasıl etkiler?
8. Tek gecelik ilişkilere bakışın?
9. Cinsel uyumsuzluk varsa...
10. İlişkide sadakatsizlik hangi durumda daha yıkıcı olur?
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