İlk Buluşma Kurallarını Sen Belirle! Oylama Başladı!

İlk buluşmalar herkes için büyük bir olay! Bazıları için heyecan verici, bazıları içinse tam bir stres kaynağı… Ama hepimizin aklında bazı ilk buluşma kuralları var, değil mi? 🤔 Hesabı kim ödemeli? İlk buluşmada telefonla oynamak ayıp mı? Fiziksel temas olur mu? Şimdi oylama sırası sende! Herkesin first date kurallarını belirlediği bu ankete katıl ve genel geçer kuralları hep birlikte seçelim!