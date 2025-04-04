onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri , Anket
İlk Buluşma Kurallarını Sen Belirle! Oylama Başladı!

İlk Buluşma Kurallarını Sen Belirle! Oylama Başladı!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 16:01

İlk buluşmalar herkes için büyük bir olay! Bazıları için heyecan verici, bazıları içinse tam bir stres kaynağı… Ama hepimizin aklında bazı ilk buluşma kuralları var, değil mi? 🤔 Hesabı kim ödemeli? İlk buluşmada telefonla oynamak ayıp mı? Fiziksel temas olur mu? Şimdi oylama sırası sende! Herkesin first date kurallarını belirlediği bu ankete katıl ve genel geçer kuralları hep birlikte seçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli?

2. İlk buluşmada cep telefonuyla uğraşmak?

3. İlk buluşmada fiziksel temas?

4. İlk buluşmada öpüşmek?

5. İlk buluşmada eski sevgililerden konuşmak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlk buluşmada flörtöz davranışlar?

7. İlk buluşmada mekân seçimi?

8. İlk buluşmada "Ne zaman evlenmek istiyorsun?" sorusu?

9. İlk buluşmada sosyal medya hesaplarını takip etmek?

10. İlk buluşmada arkadaşlarla buluşmak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın