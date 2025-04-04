İlk Buluşma Kurallarını Sen Belirle! Oylama Başladı!
İlk Buluşma Kurallarını Sen Belirle! Oylama Başladı!
İlk buluşmalar herkes için büyük bir olay! Bazıları için heyecan verici, bazıları içinse tam bir stres kaynağı… Ama hepimizin aklında bazı ilk buluşma kuralları var, değil mi? 🤔 Hesabı kim ödemeli? İlk buluşmada telefonla oynamak ayıp mı? Fiziksel temas olur mu? Şimdi oylama sırası sende! Herkesin first date kurallarını belirlediği bu ankete katıl ve genel geçer kuralları hep birlikte seçelim!
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1. İlk buluşmada hesabı kim ödemeli?
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2. İlk buluşmada cep telefonuyla uğraşmak?
3. İlk buluşmada fiziksel temas?
4. İlk buluşmada öpüşmek?
5. İlk buluşmada eski sevgililerden konuşmak?
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6. İlk buluşmada flörtöz davranışlar?
7. İlk buluşmada mekân seçimi?
8. İlk buluşmada "Ne zaman evlenmek istiyorsun?" sorusu?
9. İlk buluşmada sosyal medya hesaplarını takip etmek?
10. İlk buluşmada arkadaşlarla buluşmak?
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