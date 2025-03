Sana Asla İyi Gelmeyecek Erkek Tipini Açıklıyoruz!

Bazen her şey mükemmel gider ama içindeki bir his, bir şeylerin tam oturmadığını söyler. İşte bu, iki yüzlü ve dürüst olmayan erkek tipinin en büyük işaretidir! Bu tip erkekler, seni mutlu etmek için her şeyi yapıyor gibi görünse de, gerçekte söyledikleriyle yaptıkları arasında fark vardır. Sana her zaman doğruyu söylediğini iddia eder ama küçük yalanlarını yakaladığında 'bunda ne var ki' diyerek seni suçlu hissettirmeye çalışır. Onun hayatında bir şeyler her zaman belirsizdir. Nerede olduğunu, ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü sürekli sen sormadan anlatmaz. Konu açıldığında ise ya konuyu değiştirir ya da seni paranoyak gibi hissettirecek şekilde suçlamaya başlar. Oysa ki sağlıklı bir ilişkide dürüstlük, temel taşlardan biridir. Eğer biri en başından güven vermiyorsa, zamanla bu güvensizlik daha da büyür. Sen, güvenebileceğin ve şeffaf bir şekilde iletişim kurabileceğin bir ilişkiyi hak ediyorsun. Kendini sürekli sorgulamak, şüphe içinde yaşamak zorunda değilsin. Eğer birinin sözleriyle eylemleri uyuşmuyorsa, sana gerçekten dürüst davranmıyorsa, o ilişkide mutlu olman mümkün değil. Zamanını ve kalbini hak etmeyen biri için üzülmeye değmez!