Sana Asla İyi Gelmeyecek Erkek Tipini Açıklıyoruz!
Sana Asla İyi Gelmeyecek Erkek Tipini Açıklıyoruz!
Bazı erkekler vardır ki, ne kadar çekici olursa olsunlar sana huzurdan çok karmaşa getirirler. Bazen yanlış erkekleri seçtiğini geç fark eder, bazen ise baştan uyarıcı işaretleri göz ardı edersin. Peki, senin en çok kaçınman gereken erkek tipi hangisi? Bu test sana zarar verebilecek ve uzak durman gereken erkek profilini gösterecek! Soruları içinden geldiği gibi yanıtla ve aşk hayatındaki kırmızı alarmı keşfet! 🚨
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir ilişkinin senin için en önemli unsuru nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir erkekle tanıştığında en çok neye dikkat edersin?
3. Partnerinle yaşadığın bir tartışmada en büyük kırmızı alarmın ne olur?
4. Birlikte vakit geçirirken en çok hangi durum seni rahatsız eder?
5. Partnerin seni kıskandırmaya çalıştığında nasıl tepki verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir erkekle gelecek hakkında konuştuğunda nasıl tepkiler almayı beklersin?
7. Bir ilişkide en büyük korkun nedir?
8. Partnerin seni çok rahatsız eden bir özellik gösterse ne yaparsın?
9. Flört ettiğin bir erkek aniden uzaklaşırsa ne hissedersin?
10. Bir ilişkide partnerinin seni gerçekten önemsediğini nasıl anlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manipülatif ve Oyun Oynayan Erkek!
Bağlanma Korkusu Olan Erkek!
Sürekli Eleştiren ve Küçümseyen Erkek!
İki Yüzlü ve Dürüst Olmayan Erkek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın