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Sana Asla İyi Gelmeyecek Erkek Tipini Açıklıyoruz!

Sana Asla İyi Gelmeyecek Erkek Tipini Açıklıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 10:21

Bazı erkekler vardır ki, ne kadar çekici olursa olsunlar sana huzurdan çok karmaşa getirirler. Bazen yanlış erkekleri seçtiğini geç fark eder, bazen ise baştan uyarıcı işaretleri göz ardı edersin. Peki, senin en çok kaçınman gereken erkek tipi hangisi? Bu test sana zarar verebilecek ve uzak durman gereken erkek profilini gösterecek! Soruları içinden geldiği gibi yanıtla ve aşk hayatındaki kırmızı alarmı keşfet! 🚨

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1. Bir ilişkinin senin için en önemli unsuru nedir?

2. Bir erkekle tanıştığında en çok neye dikkat edersin?

3. Partnerinle yaşadığın bir tartışmada en büyük kırmızı alarmın ne olur?

4. Birlikte vakit geçirirken en çok hangi durum seni rahatsız eder?

5. Partnerin seni kıskandırmaya çalıştığında nasıl tepki verirsin?

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6. Bir erkekle gelecek hakkında konuştuğunda nasıl tepkiler almayı beklersin?

7. Bir ilişkide en büyük korkun nedir?

8. Partnerin seni çok rahatsız eden bir özellik gösterse ne yaparsın?

9. Flört ettiğin bir erkek aniden uzaklaşırsa ne hissedersin?

10. Bir ilişkide partnerinin seni gerçekten önemsediğini nasıl anlarsın?

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Manipülatif ve Oyun Oynayan Erkek!

Bu tür erkekler, başta karizmatik, çekici ve ilgi çekici görünse de zamanla sana oyun oynadığını fark edersin. Duygularınla oynar, seni kendine bağladıktan sonra uzaklaşır ve sonra tekrar yakınlaşarak seni bir girdabın içine çeker. Sana ihtiyacın olan netliği ve güveni vermez, sürekli ne düşündüğünü, ne hissettiğini sorgulamak zorunda kalırsın. Sana karşı bazen aşırı ilgili, bazen tamamen kayıtsızdır. İşte bu duygusal gelgitler, onun seni kontrol etme yöntemidir. Onunla bir ilişkiye girmek, bir labirente girmek gibidir. Ne zaman mutlu olacağını, ne zaman uzaklaşacağını asla bilemezsin. Seni manipüle etmek için suçluluk duygunu kullanır, bazen de seni kıskandırarak ilgisini kanıtlamaya zorlar. Sonunda hep onun peşinden giden, ona kendini kanıtlamaya çalışan taraf sen olursun. Ama gerçek şu ki, sağlıklı bir ilişki bu şekilde olmaz!Sana en çok lazım olan şey, netlik ve dürüstlüktür. Seni gerçekten seven biri, duygularını karıştırmak yerine net bir şekilde yanında olur. Karşı tarafın oyunlarını fark ettiğinde, durup kendine şu soruyu sormalısın: 'Gerçekten birinin peşinden koşmak zorunda mıyım?' Eğer cevabın 'hayır' ise, bu ilişkiden hızla uzaklaşmalısın!

Bağlanma Korkusu Olan Erkek!

Bu erkekler, başta sana oldukça ilgili ve heyecan verici görünebilir. Seni merak eder, sana zaman ayırır, hatta seninle derin sohbetler bile yapar. Ama ne zaman ciddiyet ve bağlılık konuşulsa, geri adım atmaya başlar. 'Ben ilişkilere inanmıyorum', 'Şu an kendime odaklanıyorum', 'Özgürlüğüm benim için çok önemli' gibi cümleler onun için sıradan hale gelmiştir. Eğer böyle biriyle birlikte olursan, sürekli ne olduğunuzu sorgulamak zorunda kalırsın. İlişkiniz var mı yok mu, o da tam olarak bilmez. Seni sevdiğini hissettirir ama aynı zamanda hiçbir şeyin garantisini vermez. Sonunda ise kendini hep bekleyen, onun hazır olmasını umut eden taraf olarak bulabilirsin. Ama gerçek şu ki, bir insan seni istiyorsa, kaçmaz! Bağlanma korkusu olan biriyle ilişki yaşamak, sürekli bir belirsizlik içinde olmaktır. Bu yüzden senin ihtiyacın olan şey, duygularını net bir şekilde ifade eden ve gerçekten yanında olmak isteyen biri. Seni kaç kişi seviyor olursa olsun, eğer biri seni olduğu gibi kabul etmiyorsa, onun peşinden gitmeye değmez!

Sürekli Eleştiren ve Küçümseyen Erkek!

Bu erkek tipi, seni başta zekası ve özgüveniyle etkileyebilir. Kendinden emin konuşmaları, olayları analiz edişi seni büyüleyebilir. Ama zamanla fark edersin ki, onun özgüveni başkalarını küçümsemekten ve eleştirmekten besleniyor. Başta 'sadece şaka yapıyorum' diyerek seni hafifçe eleştirirken, zamanla bu eleştiriler artmaya başlar. Giyim tarzından, konuşma şekline, hayallerinden, zevklerine kadar her konuda kendini eksik hissetmene neden olur. Böyle biriyle birlikte olduğunda, zamanla kendine olan güvenin sarsılır. Belki de eskiden sevdiğin şeyleri bile onun bakış açısından değerlendirmeye başlarsın. 'Acaba yanlış mı düşünüyorum?', 'O haklı olabilir mi?' gibi düşünceler zihnine yerleşir. Halbuki sağlıklı bir ilişki, destekleyici olmalıdır. Kendini sürekli yetersiz hissettiren biri, sana asla iyi gelmeyecektir. Sen, sevildiğinde değer göreceğin bir ilişkiyi hak ediyorsun. Eleştiriyle değil, sevgiyle büyüyen bir ilişki yaşamak en doğal hakkın. Unutma, sevdiğin biri seni olduğun gibi kabul etmeli, seni değiştirmeye çalışmamalı. Eğer biri kendini kötü hissetmene neden oluyorsa, onunla vakit kaybetmemelisin!

İki Yüzlü ve Dürüst Olmayan Erkek!

Bazen her şey mükemmel gider ama içindeki bir his, bir şeylerin tam oturmadığını söyler. İşte bu, iki yüzlü ve dürüst olmayan erkek tipinin en büyük işaretidir! Bu tip erkekler, seni mutlu etmek için her şeyi yapıyor gibi görünse de, gerçekte söyledikleriyle yaptıkları arasında fark vardır. Sana her zaman doğruyu söylediğini iddia eder ama küçük yalanlarını yakaladığında 'bunda ne var ki' diyerek seni suçlu hissettirmeye çalışır. Onun hayatında bir şeyler her zaman belirsizdir. Nerede olduğunu, ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü sürekli sen sormadan anlatmaz. Konu açıldığında ise ya konuyu değiştirir ya da seni paranoyak gibi hissettirecek şekilde suçlamaya başlar. Oysa ki sağlıklı bir ilişkide dürüstlük, temel taşlardan biridir. Eğer biri en başından güven vermiyorsa, zamanla bu güvensizlik daha da büyür. Sen, güvenebileceğin ve şeffaf bir şekilde iletişim kurabileceğin bir ilişkiyi hak ediyorsun. Kendini sürekli sorgulamak, şüphe içinde yaşamak zorunda değilsin. Eğer birinin sözleriyle eylemleri uyuşmuyorsa, sana gerçekten dürüst davranmıyorsa, o ilişkide mutlu olman mümkün değil. Zamanını ve kalbini hak etmeyen biri için üzülmeye değmez!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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