Onu Neden Kalbinden Bir Türlü Atamıyorsun?

Onu kalbinden bir türlü atamıyorsun çünkü yarım kalan bir hikayeniz var. Yarım kalan şey bitmemiştir ve hep düşünülmeye mahkûmdur. İçinde bir boşluk, sürekli yankı yapan bir eksiklik hissi; sanki daha yapılacak çok şey vardı, konuşulacak sözler, paylaşılacak anlar… O hayal ettiğin güzel günler hep uzaklarda ama unutma, bu hikaye sona erdi. Bugün gelse bile aynı insanda, o aradığın şeyi bulamayacaksın. Çünkü zaman değişiyor, insanlar değişiyor, duygular bir başka hal alıyor. Geçmişin seni zorlayabilir, hatırlattıkları seni sıkıştırabilir. Düşünme fazla, ne olursa olsun bugüne odaklan. Yeni bir aşk seni bekliyor. Belki eski gibi olmayacak, belki tam olarak o aradığın şeyin ta kendisi değil. Ama başka bir yol, başka bir hikâye, başka bir zamanın başlangıcı olacak. Her gün, her an, yeni bir şans. Yeni bir aşkı kucakla.