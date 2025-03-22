Onu Neden Kalbinden Bir Türlü Atamıyorsun?
Onu Neden Kalbinden Bir Türlü Atamıyorsun?
Bazen kalbimiz, birini unutmak istemez. O kişiyi düşünmeden gün, şu seven kalbe laf geçirebilmek ne kadar zor, değil mi? Peki, neden hala onu unutamıyorsun? Bu test, kalbinde hala yer eden duyguları anlamana yardımcı olacak. Hadi, birlikte bu sorunun cevabını keşfedelim.
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Bugün tam şu an sana "Konuşmak istiyorum aşağı gel" yazsa ne yaparsın?
3. Kıskanç bir insan mıydı?
4. Peki, ilişki içindeyken karşı tarafa ona ne kadar güvenirdin? Puanla bakalım!
5. Seni hiç aldattı mı?
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6. Ayrıldığınızda, ona gerçekten veda edebildin mi?
7. Geçmişi beyninden sildirecek bir makine olsa onunla olan anılarını sildirir miydin?
8. Son olarak, aşağıdaki giflerden hangisi sana geçmiş ilişkini hatırlatıyor?
Yarım kalmış bir hikaye...
Hep güzel anları hatırlıyorsun...
Çünkü o da seni atamıyor!
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