Onu Neden Kalbinden Bir Türlü Atamıyorsun?

Onu kalbinden bir türlü atamıyorsun çünkü o da seni ne aklından ne de kalbinden atabilmiş değil. Bunu hissetmek garip, değil mi? İki insan, birbirinden uzak olsalar da, aslında birbirlerine o kadar yakınlarmış gibi… Bir şekilde, düşündükçe düşünüyorsun. Zaten sürekli o seni düşündüğü için, otomatik olarak sen de onu düşünme eğilimindesin. Sahi, siz neden ayrıldınız? Bazen bir ilişkinin bitişi, aslında sadece bir durak olabilir, bir soluklanma anı. Belki de birbirinize yetmeye çalışırken bir an için eksik kaldınız. Belki de doğru zamanı beklemek, doğru zamanı görmek için biraz zaman gerekti ama bizce bu bir son demek değil. Birbirinizi bu kadar düşündüğünüzde, belki de bir şansınız daha vardır. İhtimal küçüktür belki ama o bir ihtimal büyüyerek çoğalır.