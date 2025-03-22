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Onu Neden Kalbinden Bir Türlü Atamıyorsun?

etiket Onu Neden Kalbinden Bir Türlü Atamıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 23:46

Bazen kalbimiz, birini unutmak istemez. O kişiyi düşünmeden gün, şu seven kalbe laf geçirebilmek ne kadar zor, değil mi? Peki, neden hala onu unutamıyorsun? Bu test, kalbinde hala yer eden duyguları anlamana yardımcı olacak. Hadi, birlikte bu sorunun cevabını keşfedelim.

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Bugün tam şu an sana "Konuşmak istiyorum aşağı gel" yazsa ne yaparsın?

3. Kıskanç bir insan mıydı?

4. Peki, ilişki içindeyken karşı tarafa ona ne kadar güvenirdin? Puanla bakalım!

5. Seni hiç aldattı mı?

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6. Ayrıldığınızda, ona gerçekten veda edebildin mi?

7. Geçmişi beyninden sildirecek bir makine olsa onunla olan anılarını sildirir miydin?

8. Son olarak, aşağıdaki giflerden hangisi sana geçmiş ilişkini hatırlatıyor?

Yarım kalmış bir hikaye...

Onu kalbinden bir türlü atamıyorsun çünkü yarım kalan bir hikayeniz var. Yarım kalan şey bitmemiştir ve hep düşünülmeye mahkûmdur. İçinde bir boşluk, sürekli yankı yapan bir eksiklik hissi; sanki daha yapılacak çok şey vardı, konuşulacak sözler, paylaşılacak anlar… O hayal ettiğin güzel günler hep uzaklarda ama unutma, bu hikaye sona erdi. Bugün gelse bile aynı insanda, o aradığın şeyi bulamayacaksın. Çünkü zaman değişiyor, insanlar değişiyor, duygular bir başka hal alıyor. Geçmişin seni zorlayabilir, hatırlattıkları seni sıkıştırabilir. Düşünme fazla, ne olursa olsun bugüne odaklan. Yeni bir aşk seni bekliyor. Belki eski gibi olmayacak, belki tam olarak o aradığın şeyin ta kendisi değil. Ama başka bir yol, başka bir hikâye, başka bir zamanın başlangıcı olacak. Her gün, her an, yeni bir şans. Yeni bir aşkı kucakla.

Hep güzel anları hatırlıyorsun...

Onu kalbinden bir türlü atamıyorsun çünkü ayrılık sonrası kafana hep o ilişki içinde yaşadığınız güzel günler geliyor. O anların, gülüşlerin, birlikte paylaşılan o küçük mutlulukları hatırlanıyorsun. Sanki her şey harikaydı. Ama ne yazık ki kötü günleri, kırgınlıkları, sessizliği, eksikliği siliyorsun. Sanki o ilişki içindeyken gerçekten mutluymuşsun gibi… Hatırlasana, gerçekte o kadar mutlu değildin. O anlarda da hep bir eksiklik vardı; bir boşluk, bir huzursuzluk… Şimdi belki de yalnızken, sadece kendini dinleyerek, kendine odaklanarak mutlu olma zamanı. O zaman belki, geçmişte seni bu kadar bağlayan şeylerin, ne kadar eksik ve sığ olduğunu fark edeceksin. Unutma, ilişkiler, insanlar geçicidir ama sen, kendi içinde daima var olan bir kaynaksın. Kendi mutlu olma gücünü yeniden keşfetmek, belki de aradığın gerçek aşkı bulman için atılacak ilk adım olacaktır.

Çünkü o da seni atamıyor!

Onu kalbinden bir türlü atamıyorsun çünkü o da seni ne aklından ne de kalbinden atabilmiş değil. Bunu hissetmek garip, değil mi? İki insan, birbirinden uzak olsalar da, aslında birbirlerine o kadar yakınlarmış gibi… Bir şekilde, düşündükçe düşünüyorsun. Zaten sürekli o seni düşündüğü için, otomatik olarak sen de onu düşünme eğilimindesin. Sahi, siz neden ayrıldınız? Bazen bir ilişkinin bitişi, aslında sadece bir durak olabilir, bir soluklanma anı. Belki de birbirinize yetmeye çalışırken bir an için eksik kaldınız. Belki de doğru zamanı beklemek, doğru zamanı görmek için biraz zaman gerekti ama bizce bu bir son demek değil. Birbirinizi bu kadar düşündüğünüzde, belki de bir şansınız daha vardır. İhtimal küçüktür belki ama o bir ihtimal büyüyerek çoğalır.

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