Partnerinin Gözünde Sen Nasıl Birisin?

Sen, partnerinin gözünde hayatın ta kendisisin. Sevilmeye layık, tüm kalbiyle değer verilen birisin. Onun için aşk, seni her geçen gün daha çok sevmek, her an daha fazla düşünmek demek. Hatta bazen, seni kendinden bile fazla düşündüğünü fark ediyor; senin mutluluğun onun en büyük önceliği. Herkes önce ben derken, o önce sen diyor. Çünkü senin için yapamayacağı hiçbir şey yok. Seni gördüğünde adeta dünyası aydınlanıyor. Her şeyde sen varsın, ve o senin her bir halini, her bir hareketini öylesine derin bir aşkla izliyor ki, kelimeler yetmiyor anlatmaya. Aşkı bu kadar büyük, bu kadar saf yaşamak, her bir insanın sahip olamayacağı bir lütuf. Şairler bu aşkı görseler, hiç şüphe yok ki, size bir şiir yazarlar.