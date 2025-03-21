Partnerinin Gözünde Sen Nasıl Birisin?
Partnerinin Gözünde Sen Nasıl Birisin?
Hepimiz, partnerimizin gözünde nasıl göründüğümüzü merak ederiz. Peki, sen partnerinin gözünde nasıl birisin? Bu kısa test, onun seninle ilgili en özel düşüncelerini ortaya çıkaracak. Hazırsan, birlikte bu keyifli yolculuğa çıkalım ve ilişkini daha yakından keşfedelim!👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Senin en güçlü özelliğin ne?
3. Sence partnerin seninle bir gelecek hayal ediyor mu?
4. Senin için hangisi daha önemli?
5. Diyelim ki, birlikte yaşamaya karar verdiniz. Bu manzaralardan hangisi evinizin olsun?
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6. Sizin ilişkinizin yapı taşı ne?
7. Biraz da ondan bahsedelim. Hangi durumda partnerin daha rahat hisseder?
8. Son olrak, partnerinin burcunu ne?
Her şey seninle güzel!
Hayatın en büyük hediyesisin!
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada!
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