Sen, partnerinin gözünde hayatına neşe katan bir meleksin. Onun dünyasında, senin varlığın her anı daha parlak, her günü daha anlamlı kılıyor. Zor zamanlarında, düştüğünde seni yanında buluyor ve onu yerden kaldırıyorsun, güç veriyorsun. Sadece moral değil, umut da aşılıyorsun. Gözlerinde bir güven, sesinde bir huzur buluyor ve sensiz olduğu her an eksik hissediyor. En sıradan yerler seninle bambaşka bir hâl alıyor; seninle her an güzelleşiyor, her an yaşanabilir kılıyor. Yanında olmak, onun için bir tür sakinlik, bir tür güven demek. Sen onun kalbinde bir liman gibisin; tüm fırtınalar seninle diniyor, tüm dertler seninle hafifliyor. Her şeyi bir kenara koysa bile, sensiz olmayı hayal bile edemiyor çünkü sen onun en değerli parçasısın.