İlişkinizin Hangi Yanı Sana İyi Geliyor?

İlişkinizin sana en iyi gelen yanı, onun varlığını her an bir şekilde sana hissettirebilmesi. Her şeyin karmaşasında, senin için bir sığınak, bir liman gibi. Onun varlığı, sana her an bir huzur ve güven duygusu getiriyor. Seninle olduğunda, her şeyin daha kolay olduğunu, her zorluğu aşabileceğinizi hissediyorsun. Düşerken seni kaldıran, ağladığında seni teselli eden, kaybolduğunda yolunu gösteren o. Her ne olursa olsun, onun yanında hiç yalnız hissetmiyorsun. Çünkü o, sadece bir partner değil; senin hayatındaki en sağlam dayanak, en büyük güç kaynağın. Onun göğsünde bulduğun o güven, seni yumuşatıyor, seni huzura kavuşturuyor.