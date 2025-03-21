21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na Katılan Erdoğan Kendi Yaktığı Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı

Bildiğiniz üzere ülkenin gündemi yine oldukça yoğun. 19 Mart sabahı gözaltına alınan İmamoğlu'nun gözaltı süreci hala devam ederken geçtiğimiz saatlerde ifadesinin alınmaya başladığı haberi geldi. Bunun yanında yarın da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için seçim yapılacak. Ülkenin dört bir yanında ise İmamoğlu'na destek yürüyüşleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlarla ilgili yorumları merak edilirken kendisi '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda görüldü. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan kendi yaktığı Nevruz ateşinin üzerinden atladı.