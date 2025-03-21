21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na Katılan Erdoğan Kendi Yaktığı Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı

Bildiğiniz üzere ülkenin gündemi yine oldukça yoğun. 19 Mart sabahı gözaltına alınan İmamoğlu'nun gözaltı süreci hala devam ederken geçtiğimiz saatlerde ifadesinin alınmaya başladığı haberi geldi. Bunun yanında yarın da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için seçim yapılacak. Ülkenin dört bir yanında ise İmamoğlu'na destek yürüyüşleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlarla ilgili yorumları merak edilirken kendisi '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda görüldü. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan kendi yaktığı Nevruz ateşinin üzerinden atladı.
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Bir sonraki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Ekrem İmamoğlu, mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en sıkı rakibiydi bildiğiniz üzere.
Gözaltı sürecindeki İmamoğlu hakkında Erdoğan milletvekilleri ile yaptığı iftar programında konuşmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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