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TBMM’de Gerginlik Sırasında Bir Milletvekili Telefonda Batak Oynarken Görüntülendi

TBMM’de Gerginlik Sırasında Bir Milletvekili Telefonda Batak Oynarken Görüntülendi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 16:09

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler büyümeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) de bu konu gündeme gelirken, milletvekilleri arasında tansiyon yükselmişti. Yaşanan gerginlik sırasında kaydedilen görüntülerde, bir milletvekilinin yaşanan gerginliğe aldırış etmeden telefonunda batak oynadığı fark edildi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Meclis’te yaşanan hararetli tartışmalar sırasında vekiller birbirlerinin üzerine yürürken, arbede anları kameralara yansıdı.

Meclis’te yaşanan hararetli tartışmalar sırasında vekiller birbirlerinin üzerine yürürken, arbede anları kameralara yansıdı.

Ancak o sırada kaydedilen bir görüntü tepkilere yol açtı. Meclis sıralarında oturan vekilin oyun oynadığı anlar görüntülendi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar ve siyasi tartışmalar devam ederken, Meclis’te yaşanan bu olay da tartışmalara sebep oldu.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar ve siyasi tartışmalar devam ederken, Meclis’te yaşanan bu olay da tartışmalara sebep oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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