TBMM’de Gerginlik Sırasında Bir Milletvekili Telefonda Batak Oynarken Görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler büyümeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) de bu konu gündeme gelirken, milletvekilleri arasında tansiyon yükselmişti. Yaşanan gerginlik sırasında kaydedilen görüntülerde, bir milletvekilinin yaşanan gerginliğe aldırış etmeden telefonunda batak oynadığı fark edildi.
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Meclis’te yaşanan hararetli tartışmalar sırasında vekiller birbirlerinin üzerine yürürken, arbede anları kameralara yansıdı.
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar ve siyasi tartışmalar devam ederken, Meclis’te yaşanan bu olay da tartışmalara sebep oldu.
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