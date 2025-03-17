İlişkilerde Gizli Süper Gücün Ne?
İlişkilerde Gizli Süper Gücün Ne?
Herkesin ilişkide sadece partnerine özel bir süper gücü vardır. Bu süper güç kendi kişisel özelliklerinizden biri olabilir. Peki, senin ilişkilerdeki süper gücün ne?
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1. Cinsiyetini söyle bakalım!
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2. Partnerinle tartışırken tepkin nasıl olur?
3. Diyelim ki partnerin zor bir dönemden geçiyor, hangisini yaparsın?
4. Partnerinle olan iletişiminde en önemli olan şey sence nedir?
5. Hangi süper kahramanı izlemeyi daha çok seviyorsun?
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6. Bir ilişkiye başlamadan önce hangisini bilmek seni daha çok mutlu eder?
7. Şu an partnerinle bir etkinlik yapacak olsan bu hangisi olurdu?
8. İlişkinizin enerjik tarafı sen misin?
Empati yeteneğin senin süper gücün!
İyi bir iletişim senin süper gücün!
Sabırlı olmak senin süper gücün!
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