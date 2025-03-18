Aşkınız Azaldı mı Yoksa İlişki Rahatına mı Alıştınız? Bunu Anlamanın 11 Yolu
Aşkınız Azaldı mı Yoksa İlişki Rahatına mı Alıştınız? Bunu Anlamanın 11 Yolu
Uzun süreli bir ilişkide kalmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. Çünkü ilişkideki insanlar zamanla değişir ve bu durum bazen taraflardan biri, bazense her ikisi için bir sorun haline gelebilir. İlk günlerin heyecanının zamanla yerini sakinliğe bırakması normal karşılansa da eğer ilişkide kalma motivasyonunuzu sorguluyorsanız bu içerik size faydalı olabilir.
Özellikle aşkınızın bitip bitmediği veya ilişkide bazı şeyleri düzeltme zamanının gelip gelmediği konusunda kararsızsanız işte dikkat etmeniz gereken işaretler!
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1. Tolerans Düşüklüğü
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2. Abartılı Davranışlar
3. Arzunun Azalması
4. Duygusal Uzaklaşma
5. Ayrıyken İletişim Kurmamak
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6. Birbirini Özlememek
7. Önceliği Kendine Vermek
8. İlgisizlik
9. Saygısızlık
10. İlişkide Enerjisizlik
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11. Birbiriyle Anlaşamamak
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