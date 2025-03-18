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Aşkınız Azaldı mı Yoksa İlişki Rahatına mı Alıştınız? Bunu Anlamanın 11 Yolu

etiket Aşkınız Azaldı mı Yoksa İlişki Rahatına mı Alıştınız? Bunu Anlamanın 11 Yolu

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 23:46

Uzun süreli bir ilişkide kalmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. Çünkü ilişkideki insanlar zamanla değişir ve bu durum bazen taraflardan biri, bazense her ikisi için bir sorun haline gelebilir. İlk günlerin heyecanının zamanla yerini sakinliğe bırakması normal karşılansa da eğer ilişkide kalma motivasyonunuzu sorguluyorsanız bu içerik size faydalı olabilir. 

Özellikle aşkınızın bitip bitmediği veya ilişkide bazı şeyleri düzeltme zamanının gelip gelmediği konusunda kararsızsanız işte dikkat etmeniz gereken işaretler!

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1. Tolerans Düşüklüğü

İlişkide zamanla enerjinin düşmesi ve işlerin monoton bir hal alması normaldir. Ancak aşkın bitmesiyle birlikte karşı tarafa gösterilen toleransta da azalma yaşanır. Dolayısıyla ufak anlaşmazlıklar bile bir anda büyük tartışmalara dönüşebilir ve çiftler arası tahammül seviyesi minimuma inebilir.

2. Abartılı Davranışlar

Aşkın olduğu ortamda karşı tarafın her şeyi alttan alınır. Ama pozitif duyguların kaybolduğu bir ortamda partnerler karşı tarafı eleştirmeye ve abartılı davranışlarda bulunmaya daha yatkındır. Tutulmayan sözler, tekrarlayan hayal kırıklıkları veya birlikteliğe karşı duyulan umutsuzluk aşkın bittiğini gösteren yaygın işaretler arasındadır.

3. Arzunun Azalması

Fiziksel çekim, aşkın önemli bir yansımasıdır ve karşı tarafa duyulan sevgiyle ilgilidir. Artık birbirine dokunmak istememek veya fiziksel temastan kaçınmak, bazı şeylerin ters gittiğine işaret eder. Dolayısıyla göz önünde bulundurulması gereken etmenlerdendir.

4. Duygusal Uzaklaşma

Aşkın en önemli simgelerinden biri karşıdaki insanı duygusal açıdan önemsemek ve bunu ufak davranışlarla göstermektir. Önemseyen ses tonu, sempatik mimikler ve yakın bir vücut dili bunlar arasında sıralanır. Bu tür ufak ama önemli bağ kurma şekillerinin ortadan kalkması, ne yazık ki aşkın artık eskisi gibi olmadığını gösterir.

5. Ayrıyken İletişim Kurmamak

Ayrıyken iletişim kurmamak çiftlerin en başından beri uyguladığı bir tercih olabilir. Ancak ilişkinin ilk başlarında sürekli olan iletişim zamanla yerini tamamen sessizliğe bıraktıysa genellikle ortada bir sorun vardır. Çünkü birbirine hala değer veren insanlar birbirinin hayatında olmak ve uzaktayken bile birbirlerinden haber almak isterler.

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6. Birbirini Özlememek

Bir önceki maddenin bir sonraki evresi, onsuz kendini daha rahat ve iyi hissetme halidir. Partneri yanından uzaklaştığında kendi özüne dönen ve rahatlayan birinin, hala aşık olduğu pek söylenemez.

7. Önceliği Kendine Vermek

Birbirine aşık olan çiftler karşı tarafı hayatlarının ön planına koyar ve birbirleri için bir şeyler yapmaktan çekinmezler. Duygular azalmaya başladığında ise bu tür konulardaki sorunlar da artış gösterir. Çünkü genellikle artık kişi için karşı taraf değil kendi fikirleri önemli olmaya başlamıştır ve bu durum aşırıya kaçtığında çiftler arası bağı zayıflatır.

8. İlgisizlik

İnsanlar duygusal sıkıntı yaşadıklarında genellikle şefkati ve ilgiyi partnerlerinde ararlar. Karşı tarafın bu istekleri göz ardı etmesi aslında bazı şeylerin bittiğini gösteren bir işaret olarak yorumlanabilir. Çünkü karşı taraf için bir şey yapmak istememek veya onun kendini kötü hissetmesini umursamamak, onu değersizleştirmenin başka bir halidir.

9. Saygısızlık

Birbirine tahammülü kalmayan çiftler aslında ilişkide mutsuz insanlardır. Bir yerden sonra bu mutsuzluğu dışarı vurmaktan çekinmez hale gelirler. Dolayısıyla kırıcı veya karşı tarafı küçümseyen şeyler söylemek bir alışkanlık haline gelebilir. Bu durumun daha da ileri gitmemesi için gereken önlemi acilen almak ve ilişkiyi gözden geçirmek önemlidir.

10. İlişkide Enerjisizlik

Aşkla başlayan ilişkiler birbiri için çabalamayı ve karşı tarafı anlamak için uğraşmayı gerektirir. Orta yolda buluşmak, fikirleri tartışmak ve birlikte bir şeyler yapmak artık keyiften çok külfet gibi geliyorsa duygularla ilgili bir sorun vardır. Bedenin, zihnin ve duyguların var olmadığı bir ilişki en önemli unsurlardan yoksundur. Bu nedenle aşkın ne yazık ki bir daha başlamamak üzere bittiği söylenebilir.

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11. Birbiriyle Anlaşamamak

Partnerlerin bağlılığı azaldığı zaman her ilişkide olması gereken sabır, dikkat, heyecan, özveri ve anlayış gibi tutumlar da yavaş yavaş yok olur. Bunun yerine sürekli bir tartışma hali ve gerginlik gelir. İşler dışarıdan bile fark edilir bir duruma haline geldiğinde aslında yolları ayırma veya bir uzmana danışma vakti de gelmiş demektir.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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