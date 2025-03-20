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Aşk Her Şeye Değer! Uzak Mesafe İlişkisinin Zorluğunu Anlatan Buram Buram Hissettiğimiz 12 An

etiket Aşk Her Şeye Değer! Uzak Mesafe İlişkisinin Zorluğunu Anlatan Buram Buram Hissettiğimiz 12 An

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 23:46

Aşk, bazen kilometrelerle sınanır ama kalpten kalbe mesafeler yoktur. Uzak mesafe ilişkileri, zorluklarıyla birlikte gelir, ancak bu zorluklar aşkın gücünü ve bağlılığını daha da derinleştirir. Göz göze bakamasanız da kalpten kalbe birbirinizi hissetmek, her mesafeyi aşmaya yetecek gücü sağlar. İşte, bu yolculukta yaşadığınız o 12 his dolu an👇

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1. Yolda el ele tutuşan bir çift görünce gözlerin dolar.

Yolda el ele tutuşan bir çift görünce gözlerin dolar. Bu kadar basit ve normal bir şeydir ama sizin için o an ulaşılmazdır. İçinde bir hüzün, bir özlem yükselir. O kadar sıradan bir an gibi görünür ki dışarıda ama sana dokunan tarafı çok derindir.

2. Bir yanın hep eksiktir.

Arkadaşlarınla çıktığın çift buluşmalarında, etrafındaki herkesin mutlu sohbeti ve gülüşmeleri arasında bir boşluk hissedersin. İçinde, 'Keşke o da burada olsaydı,' diye geçer. O an, etrafını saran kalabalığa rağmen yalnız hissedersin. Sanki bir eksik var, bir parça eksik. Onunla olsaydın, her şey daha farklı olurdu, daha tamamlanmış hissederdin. İnsanlar sohbet ederken, senin gözlerin uzaklara dalar, o eksikliği bir an daha derinden hissedersin.

3. Her bir ayrılma vakti, bir öncekinden daha zorlaşır.

Gidenin adımları ağırlaşır, her bir adımda kalbin biraz daha kırılır. Kalanda ise, yüreğinde acı bir sancı, boğazında bir düğüm kalır. Yanında olduğun her anın tadını çıkaramazsın çünkü hep o anın sonunun geleceğini hesaplarsın. Bu düşünce, senin her gülüşünü, her dokunuşunu yarım bırakır. İçinde, o ayrılık zamanı yaklaşırken, her şeyin tadı kaybolur.

4. Zaman hiç yetmez.

Birlikte olduğunuzda, her anın değeri daha da artar. O anların kıymetini daha iyi anlarsınız; çünkü ne zaman bir araya gelseniz, zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Konuşmalar, gülüşler, sessiz anlar… Hepsi birbirine karışıp, bir bütün olur.

5. Teknoloji de yetmez bir noktada...

5. Teknoloji de yetmez bir noktada...

Ne görüntülü arama ne de mesajlaşmak yetmez. Ekranda gördüğün yüz, o kadar yakın olsa da, hala aradığın o gerçek dokunuşu, o gerçek hisleri veremez. Sesini duymak, gülüşünü izlemek nimettir ama bir adım daha atıp, yanındayken o güveni ve huzuru hissetmek çok farklıdır. Ekranın soğukluğu, her zaman bir mesafe bırakır.

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6. Bazı zamanlar ağır gelir, taşıyamazsın.

Hasta olduğunda yanında olamamak, o anları uzaktan izlemek, ellerinle dokunamadığın, sarılamadığın için kendini çok çaresiz hissedersin. Ona kendine iyi bakmasını söylemek, geçmiş olsun demek yeterli gelmez; onun yanında olamamak, kalbini sıkıştırır. Bu anın ağırlığına karşı koyamazsın..

7. Bazı şeylere vakit ayıramamak hep bir burukluk bırakır.

Tiyatrolar, gezilecek yerler, yapılacak planlar… Hepsi kafanda biriken hayaller ve isteklerdir. Ama bir türlü zamanı bulamazsın. Hayat bir koşuşturma, işler birikir, sorumluluklar peşinden sürüklerken bu planların ertelenmesi hep bir eksiklik bırakır. Birlikte gitmek istediğiniz tiyatro oyununun, keşfe çıkmak istediğiniz o şehrin hayalini kurar durursunuz, ama bir türlü o fırsat gelmez.

8. Kavuşma zamanı bir türlü gelmez...

Birlikte olacağınız zamanı dört gözle beklerken, zamanın ne kadar yavaş geçtiğini hissedersiniz. 'Bir ay sonra, iki ay sonra...' derken, her geçen gün bir ömre bedel olur.

9. Aynı anda film izlemeye çalıştığın an...

Birlikte vakit geçirmek, öylesine değerli ve lüks bir şey ki, aynı anda bir filmi izlemek bile büyük bir mutluluk kaynağı olur. Ancak bu küçük mutlu an, seni bir o kadar yorar. Mesafelerin farkını hissedip, içindeki boşluğu biraz daha büyütür.

10. Yatağın bir tarafı hep soğuk kalır.

Geceleri uyurken, karanlıkta yalnız kalırsın ve ona sarılmanın hayalini kurarsın. Yatak, bir süre sonra alıştığın soğuk tarafına seni çağırsa da, sadece onun sesini duymak bile içindeki boşluğu bir nebze olsun doldurur.

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11. Bir gün ona ait bir eşya bulursun...

O an, içindeki her şey ona yönelir ama bir yandan da kocaman bir boşluk oluşur. Çünkü her şey, sadece onunla tamdır. O eşyalar, seni ona yaklaştırır gibi görünse de, mesafe daha da büyür. Hangi kokuyu duyarsan duy, hangi parçada izini bulsan da, eksiklik hep seni takip eder. O an, yalnızca onun yanında hissettiğin huzuru ararsın.

12. Son olarak, birlikte olma hayaliyle daha çok sabırlı olursunuz.

12. Son olarak, birlikte olma hayaliyle daha çok sabırlı olursunuz.

Bu ilişki size en çok birbiriniz için sabırlı olmayı öğretmiştir. Uzak mesafe, her an daha fazla sabır gerektirir ama aslında her zorluk, sevdanızın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Mesafeler bir engel gibi görünse de, aslında ikinizi birbirinize daha yakın yapar. Her bekleyiş, her ayrılık, aşkınızı büyütür, derinleştirir. Çünkü kalbiniz bir araya geldiğinde, mesafe sadece bir sınavdır; bu sınavı geçmek, sevginizin her gün daha fazla büyümesini sağlar. Gerçek sevgi, zamanla, mesafeyle ve zor anlarla şekillenir. Ve ne zaman birbirinize kavuşsanız, tüm bu bekleyişin ve sabrın değdiğini hissedersiniz. Çünkü aşk her şeye değer.

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