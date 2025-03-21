Gülsim Ali'nin Öz Çekiminden Nilsu Aktaş'ın Kamera Arkası Pozuna 21 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Gülsim Ali'nin Öz Çekiminden Nilsu Aktaş'ın Kamera Arkası Pozuna 21 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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1. Didem Soydan
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2. Hatice
3. Öznur Serçeler
4. Demet Evgar
5. Nesrin Cavadzade
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6. Ayşecan Tatari
7. Demet Akalın
8. Burak Özçivit
9. Sibil Çetinkaya
10. Merve Boluğur
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11. Nilsu Aktaş
12. Şükran Ovalı
13. Şeyma Subaşı
14. Simge Sağın
15. Müjde Uzman
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16. Safiye Soyman
17. Gülsim Ali
18. Bennu Yıldırımlar
19. Reynmen
20. Ceyda Kasabalı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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