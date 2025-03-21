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Gülsim Ali'nin Öz Çekiminden Nilsu Aktaş'ın Kamera Arkası Pozuna 21 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülsim Ali'nin Öz Çekiminden Nilsu Aktaş'ın Kamera Arkası Pozuna 21 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.03.2025 - 01:36

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Didem Soydan

1. Didem Soydan

2. Hatice

2. Hatice

3. Öznur Serçeler

3. Öznur Serçeler

4. Demet Evgar

4. Demet Evgar

5. Nesrin Cavadzade

5. Nesrin Cavadzade
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6. Ayşecan Tatari

6. Ayşecan Tatari

7. Demet Akalın

7. Demet Akalın

8. Burak Özçivit

8. Burak Özçivit

9. Sibil Çetinkaya

9. Sibil Çetinkaya

10. Merve Boluğur

10. Merve Boluğur
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11. Nilsu Aktaş

11. Nilsu Aktaş

12. Şükran Ovalı

12. Şükran Ovalı

13. Şeyma Subaşı

13. Şeyma Subaşı

14. Simge Sağın

14. Simge Sağın

15. Müjde Uzman

15. Müjde Uzman
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16. Safiye Soyman

16. Safiye Soyman

17. Gülsim Ali

17. Gülsim Ali

18. Bennu Yıldırımlar

18. Bennu Yıldırımlar

19. Reynmen

19. Reynmen

20. Ceyda Kasabalı

20. Ceyda Kasabalı
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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