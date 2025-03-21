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21 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

21 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 01:01

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Sakıp Sabancı'nın Eşi Türkan Sabancı Ortaya Çıktı

Sakıp Sabancı'nın Eşi Türkan Sabancı Ortaya Çıktı

Merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı katıldığı bir iftar yemeğinin ardından uzun süre sonra ortaya çıktı.

Didem Soydan Yine Saraçhane'deydi!

Didem Soydan Yine Saraçhane'deydi!

Protestoların ilk gününden bu yanaSaraçhane'de bulunan İBB binasının önünde yerini alan Didem Soydan üçüncü gününde de sokaktaydı.

Can Bonomo Ülke Gündemindeki Olaylara Sessiz Kalmadı!

Can Bonomo Ülke Gündemindeki Olaylara Sessiz Kalmadı!

18 Mart'tan bu yana çalkalanan ülke gündemine ve 20 Mart'tan bu yana sokaklara dökülen halka uygulanan müdahaleye tepki gösteren bir isim de Can Bonomo oldu.

Zeynep Bastık'tan Öğrenciye Uygulanan Müdahaleye Tepki!

Zeynep Bastık'tan Öğrenciye Uygulanan Müdahaleye Tepki!

Zeynep Bastık polisin protestolar sırasında öğrencelere uyguladığı sert müdahaleye isyan eden isimlerden biri oldu.

Gonca Vuslateri Kızı Asya'yı Paylaştı

Gonca Vuslateri Kızı Asya'yı Paylaştı

Geçtiğimiz sene anneliği tadan oyuncu Gonca Vuslateri eşi Levent Yaşar'la evlilik yıldönümünü kutlarken kızları Asya'yı da paylaştı.

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Hudutsuz Sevda'dan Sürpriz Aşk Haberi

Hudutsuz Sevda'dan Sürpriz Aşk Haberi

Hayal Köseoğlu Hudutsuz Sevda dizisindeki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını sosyal medyadan yaptığı samimi pozla paylaştı.

Zam İsteyen Dicle Olcay'a Şok!

Zam İsteyen Dicle Olcay'a Şok!

Murat Dalkılıç'la yeni ve oldukça sürprizli bir aşka yelken açtığını öğrendiğimiz Dilce Olcay'ın aklamları sahne aldığı mekandan zam istediği fakat işine son verildiği ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah Sessizliğini Bozdu

Farah Zeynep Abdullah Sessizliğini Bozdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki göstermeyen Farah Zeynep Abdullah sessiz kalmasına alışık olmadığımız isimlerden biri. Kullanıcıya yorumda bulunan Abdullah'ın paylaşımı gündeme oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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