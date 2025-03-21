Murat Dalkılıç'ın Yeni Aşkı Dicle Olcay, Sahne Aldığı Mekandan Zam İstedi, İşine Son Verildi!

İkili 2025'in ilk aylarında aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddiaların üzerine Murat Dalkılıç, Dicle Olcay'ın sahnesinde davul çalınca ikili aşklarını resmen ilan etmiş oldu. Dicle Olcay'ın hali hazırda sahne aldığı mekanlardan birinin ise Murat Dalkılıç'ın sahibi olduğu eğlence mekanı olduğu biliyoruz.

Bu aşktan önce Murat Dalkılıç, 2 yıl boyunca Edda Dora ile birliktelik yaşadı. İkilinin ayrılığının ardından, eski evli çiftimiz Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barışmış olabileceği iddia edilse de Dalkılıç, aradığı aşkı Dicle Olcay da buldu!