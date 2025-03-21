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Murat Dalkılıç'ın Yeni Aşkı Dicle Olcay, Sahne Aldığı Mekandan Zam İstedi, İşine Son Verildi!

Murat Dalkılıç'ın Yeni Aşkı Dicle Olcay, Sahne Aldığı Mekandan Zam İstedi, İşine Son Verildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 19:31 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 19:39

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde adı Murat Dalkılıç ile aşk dedikodularına karışan Dicle Olcay, sürekli sahne aldığı bir mekandan zam istediği iddialarıyla gündeme geldi.

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2011 senesinde "O Ses Türkiye" ile tanınırlık elde eden şarkıcı Dicle Olcay, son günlerin en popüler isimlerinden.

2011 senesinde "O Ses Türkiye" ile tanınırlık elde eden şarkıcı Dicle Olcay, son günlerin en popüler isimlerinden.

İstanbul'un en çok tercih edilen mekanlarında canlı müzik performansıyla sahne alan Dicle Olcay, 'Maktul', 'İki Kişilik' ve 'Dur Sözünde' gibi şarkılarıyla tanınmıştı. Şimdilerde ise eğlenceli sahne performansı ve yenilediği imajıyla İstanbul gecelerinde, dinleyenlerine eşsiz sahne performansı sunmaya devam ediyor.

Kendisinin adını şimdilerde Murat Dalkılıç ile yan yana görüyoruz!

Kendisinin adını şimdilerde Murat Dalkılıç ile yan yana görüyoruz!

İkili 2025'in ilk aylarında aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddiaların üzerine Murat Dalkılıç, Dicle Olcay'ın sahnesinde davul çalınca ikili aşklarını resmen ilan etmiş oldu. Dicle Olcay'ın hali hazırda sahne aldığı mekanlardan birinin ise Murat Dalkılıç'ın sahibi olduğu eğlence mekanı olduğu biliyoruz.

Bu aşktan önce Murat Dalkılıç, 2 yıl boyunca Edda Dora ile birliktelik yaşadı. İkilinin ayrılığının ardından, eski evli çiftimiz Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barışmış olabileceği iddia edilse de Dalkılıç, aradığı aşkı Dicle Olcay da buldu!

Olcay'ın Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açması, kendisinin popülerliğini son dönemlerde arttırmış durumda!

Olcay'ın Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açması, kendisinin popülerliğini son dönemlerde arttırmış durumda!

Tolga Bozduman'ın haberine göre, adı duyulmaya başlanan Olcay, Karaköy'de sürekli sahne aldığı mekanla ilgili yeni bir karar alarak zam isteminde bulunmuş. Sahne ücretini az bulan Dicle Olcay, 2 katını talep etmiş. Fakat olay, Dicle Olcay için pek de iç açıcı sonlanmamış ve mekan Olcay'a zam yapmak yerine sahnesini sonlandırma kararı almış.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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Osman Elmallı

😂🤪😅🤣😄😋😜😃😝😛😀😁😆😂🤪🤣😝😜

Osman Elmallı

ay çok üzüldüm