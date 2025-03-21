Murat Dalkılıç'ın Yeni Aşkı Dicle Olcay, Sahne Aldığı Mekandan Zam İstedi, İşine Son Verildi!
Murat Dalkılıç'ın Yeni Aşkı Dicle Olcay, Sahne Aldığı Mekandan Zam İstedi, İşine Son Verildi!
Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde adı Murat Dalkılıç ile aşk dedikodularına karışan Dicle Olcay, sürekli sahne aldığı bir mekandan zam istediği iddialarıyla gündeme geldi.
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2011 senesinde "O Ses Türkiye" ile tanınırlık elde eden şarkıcı Dicle Olcay, son günlerin en popüler isimlerinden.
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Kendisinin adını şimdilerde Murat Dalkılıç ile yan yana görüyoruz!
Olcay'ın Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açması, kendisinin popülerliğini son dönemlerde arttırmış durumda!
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ay çok üzüldüm