Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz, Anjiyo Oldu: Samar Dadgar Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu!

Yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandıran ikili, mutlu mesut ve huzurlu yaşayacaklarını tahmin etmişlerdi belki de, ama olmadı! Deniz'in kardeşi Yurda Gürler 'Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu, Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!' diyerek gelinleri Samar Dadgar'ı hedef almıştı.

Anne Kadriye Hanım, kız kardeş Yurda Gürler ve gelin Samar Dadgar arasındaki ipler epey gerildi. Dadgar bu sözlere, ' Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun.' şeklinde yanıt vermişti.