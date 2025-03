Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz, Anjiyo Oldu: Samar Dadgar Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu!

Dadgar önce, 'Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda ama yatak biraz dar. Zor sığdım, ama kalkmam' notunu düştü. Sonraki paylaşımında ise Özcan Deniz'in anjiyodan çıktığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Basın duyurusu notuyla ise 'Sanatçımız Özcan Deniz'e 15 gün önce yapılan BT anjio'da konner damarlarda kireçlenmeler görülmesi sonucunda bugün hastanenin değerli doktorlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez ve operasyonu yapan kardiyolog Uz. Dr. Deniz Şener klasik konner anjiyo yapıldı bilgisini vermiştir.

Kritik olmayan minimal plaklar mevcut olduğundan stent gerekmemektedir, sanatçımızın için ilaç tedavisi düzenlenmiş olup kontrol altında tutulacaktır. Bu gece hastane gözetiminde istirahat edecektir.' yazısını paylaştı.