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Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz, Anjiyo Oldu: Samar Dadgar Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu!

Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz, Anjiyo Oldu: Samar Dadgar Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 18:02

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, en son ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki bitmek bilmeyen gerilimle gündeme gelmişti. Özcan Deniz'in zorlu süreçler geçirdiği bu dönemde kalp spazmı geçirdiğini öğrenmiştik. Ünlü ismin anjiyo olduğunu eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle duyurdu. Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

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Şimdilerde "Kızıl Goncalar" isimli dizide yer alan Özcan Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aile bireyleriyle yaşadığı kavgalarla gündeme geliyor.

Şimdilerde "Kızıl Goncalar" isimli dizide yer alan Özcan Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aile bireyleriyle yaşadığı kavgalarla gündeme geliyor.

Deniz'in menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile aniden yollarını ayırmaya karar vermesiyle başlayan gerginlik, günler geçtikçe dallanıp budaklandı. Bu ayrılığın ardından Ercan Deniz, oldukça sert ifadelerle Özcan Deniz’in kendisini maddi olarak zor durumda bıraktığını öne sürdü. Tartışma büyüdükçe olaya anne Kadriye Deniz ve kız kardeş de dahil oldu. Başından beri Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ı kabullenmedikleri bilinen aile üyelerinin, Dadgar’a fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. Özcan Deniz'in adeta bam teline basan olay ise, annesi Kadriye Hanım'ın bir canlı yayında söyledikleri olmuştu. Yaşananların ardından sosyal medya hesabından epey göndermeli paylaşım yaptı Özcan Deniz. Fakat yaşadıkları onu derinden etkilemiş olacak ki bu süreçte kendisi kalp spazmı geçirdi. Kalp spazmının ardından eşi Özcan 'Deniz'e bir şey olursa' bunun sorumlusunun 'aile üyeleri' olduğunu söylemişti.

Kendisi eşi Samar Dadgar ile 2023 senesinin ocak ayında dünyaevine girmişti.

Kendisi eşi Samar Dadgar ile 2023 senesinin ocak ayında dünyaevine girmişti.

Yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandıran ikili, mutlu mesut ve huzurlu yaşayacaklarını tahmin etmişlerdi belki de, ama olmadı! Deniz'in kardeşi Yurda Gürler 'Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu, Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!' diyerek gelinleri Samar Dadgar'ı hedef almıştı.

Anne Kadriye Hanım, kız kardeş Yurda Gürler ve gelin Samar Dadgar arasındaki ipler epey gerildi. Dadgar bu sözlere, ' Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun.' şeklinde yanıt vermişti.

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gerginliklerin ardından kalp spazmı geçirmişti. Kendisi bugün anjiyo oldu. Eşi Samar Dadgar, Deniz'in sağlık durumunu paylaştı.

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gerginliklerin ardından kalp spazmı geçirmişti. Kendisi bugün anjiyo oldu. Eşi Samar Dadgar, Deniz'in sağlık durumunu paylaştı.

Dadgar önce, 'Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda ama yatak biraz dar. Zor sığdım, ama kalkmam' notunu düştü. Sonraki paylaşımında ise Özcan Deniz'in anjiyodan çıktığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Basın duyurusu notuyla ise 'Sanatçımız Özcan Deniz'e 15 gün önce yapılan BT anjio'da konner damarlarda kireçlenmeler görülmesi sonucunda bugün  hastanenin değerli doktorlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez ve operasyonu yapan kardiyolog Uz. Dr. Deniz Şener klasik konner anjiyo yapıldı bilgisini vermiştir.

Kritik olmayan minimal plaklar mevcut olduğundan stent gerekmemektedir, sanatçımızın için ilaç tedavisi düzenlenmiş olup kontrol altında tutulacaktır. Bu gece hastane gözetiminde istirahat edecektir.' yazısını paylaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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