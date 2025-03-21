Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz, Anjiyo Oldu: Samar Dadgar Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu!
Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz, Anjiyo Oldu: Samar Dadgar Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu!
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, en son ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki bitmek bilmeyen gerilimle gündeme gelmişti. Özcan Deniz'in zorlu süreçler geçirdiği bu dönemde kalp spazmı geçirdiğini öğrenmiştik. Ünlü ismin anjiyo olduğunu eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle duyurdu. Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
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Şimdilerde "Kızıl Goncalar" isimli dizide yer alan Özcan Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aile bireyleriyle yaşadığı kavgalarla gündeme geliyor.
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Kendisi eşi Samar Dadgar ile 2023 senesinin ocak ayında dünyaevine girmişti.
Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gerginliklerin ardından kalp spazmı geçirmişti. Kendisi bugün anjiyo oldu. Eşi Samar Dadgar, Deniz'in sağlık durumunu paylaştı.
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