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Bugün İndirimde Neler Var? Levi's 501 Jeanlerden Kiehl's Ürünlerine 23 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Levi's 501 Jeanlerden Kiehl's Ürünlerine 23 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 13:29

23 Mart 2025 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Levi's'ın ikonik 501 jeanleri, her gardıropta mutlaka bulunması gereken bir parça. Bugün bu eşsiz jeanlere özel indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca cildinize iyi bakmanız için Kiehl's ürünlerinde de indirim var. Kiehl's, cilt bakımında kaliteyi ve etkili sonuçları bir arada sunuyor. Bu fırsatları kaçırmayın, bugünün indirimlerini hemen keşfedin!

Bu içerik 23.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tefal TY6983TR X-PERT 3.60 Kablosuz Şarjlı Elektrikli Süpürge

2. Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

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Klasikleşmiş Levi's tarzını yakalayın! Bu 501 crop jean, rahat kesimi ve zamansız tasarımıyla her kombininize uyum sağlayacak. Gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday.

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5. Philips GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü

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6. Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

6. Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Yazın şıklığınızı tamamlayacak bu Ray-Ban güneş gözlüğü, modern tasarımı ve kaliteli camlarıyla dikkat çekiyor. Hem tarzınızı yansıtacak hem de gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak.

Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

7. Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem 15 ml

7. Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem 15 ml

Cildinizi nemlendirirken yatıştıran bu Lancome jel krem, hafif yapısıyla yaz aylarında bile rahat bir kullanım sunuyor. Cildinizi taze ve canlı tutacak.

Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem 15 ml

8. Fissler Cenit 2 Li Tava Seti 24/28 Cm İnduction

8. Fissler Cenit 2 Li Tava Seti 24/28 Cm İnduction

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Fissler Cenit 2 Li Tava Seti 24/28 Cm İnduction

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9. Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı 16-20-24 Cm-9 Parça-Siyah

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Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı 16-20-24 Cm-9 Parça-Siyah

10. Sleepy Bio Natural Premium Plus Hijyenik Ped Mega Paket Normal 46 Adet

10. Sleepy Bio Natural Premium Plus Hijyenik Ped Mega Paket Normal 46 Adet

Sleepy Bio Natural Premium Plus Hijyenik Pedlerde yoğun günler ve geceler İçin 2 AL 1 ÖDE fırsatı! 

Sleepy Bio Natural Premium Plus Hijyenik Ped Mega Paket Normal 46 Adet

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11. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

11. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

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Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

12. COSMED Atopia Cleansing Oil - Yüz Ve Vücut Için Temizleme Yağı - Yağ Bazlı Temizleyici 400 ml

12. COSMED Atopia Cleansing Oil - Yüz Ve Vücut Için Temizleme Yağı - Yağ Bazlı Temizleyici 400 ml

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13. NYX Professional Makeup Epic Wear Liner Sticks Göz Kalemi - Deepest Brown - Kahverengi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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