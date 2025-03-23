Bugün İndirimde Neler Var? Levi's 501 Jeanlerden Kiehl's Ürünlerine 23 Mart 2025 Günün Fırsatları
23 Mart 2025 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Levi's'ın ikonik 501 jeanleri, her gardıropta mutlaka bulunması gereken bir parça. Bugün bu eşsiz jeanlere özel indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca cildinize iyi bakmanız için Kiehl's ürünlerinde de indirim var. Kiehl's, cilt bakımında kaliteyi ve etkili sonuçları bir arada sunuyor. Bu fırsatları kaçırmayın, bugünün indirimlerini hemen keşfedin!
Bu içerik 23.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Tefal TY6983TR X-PERT 3.60 Kablosuz Şarjlı Elektrikli Süpürge
2. Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın
3. HUAWEI Watch GT 4 46mm Akıllı Saat
4. Burberry Her EDP 100 ml Kadın Parfüm 1 Paket
5. Philips GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü
6. Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü
7. Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem 15 ml
8. Fissler Cenit 2 Li Tava Seti 24/28 Cm İnduction
9. Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı 16-20-24 Cm-9 Parça-Siyah
10. Sleepy Bio Natural Premium Plus Hijyenik Ped Mega Paket Normal 46 Adet
11. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti
12. COSMED Atopia Cleansing Oil - Yüz Ve Vücut Için Temizleme Yağı - Yağ Bazlı Temizleyici 400 ml
13. NYX Professional Makeup Epic Wear Liner Sticks Göz Kalemi - Deepest Brown - Kahverengi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın